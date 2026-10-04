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José Ricardo Gallardo detalla inversión de 30 mdp en gimnasio estatal

El complejo deportivo estará listo en 2026 y atenderá a policías, Sedena, GN, FGE y FGR.

Por Rubén Pacheco

Octubre 04, 2026 01:59 p.m.
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José Ricardo Gallardo detalla inversión de 30 mdp en gimnasio estatal
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      Con el objetivo de mejorar el acondicionamiento físico de los elementos, así como atender problemas de obesidad y sobrepeso, el Gobierno del Estado construirá un "megagimnasio" en el Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Información e Inteligencia (C5i2).

      Gobierno de San Luis anuncia construcción de megagimnasio en C5i2

      En entrevista, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, afirmó que el complejo deportivo deberá edificarse en lo resta del 2026, según las estimaciones presupuestarias y administrativas.

      El mandatario estatal refirió que la obra donde se favorecerá al personal de la Guardia Civil Estatal (GCE), implicará una inversión estimada de alrededor de 30 millones de pesos.

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      Megagimnasio beneficiará a diversas corporaciones de seguridad

      Adujo que la preparación física no solo permitirá mejorar el acondicionamiento de los policías, sino también generar más respeto hacia la ciudadanía e "imponerse más".

      Adelantó que el complejo también permitirá el ingreso a otras de integrantes de corporaciones como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía General de la República (FGR).

      "Entonces todos van a utilizar el megagimnasio. Va a haber preparadores físicos; ya estamos en contacto con ellos para que nos puedan atender a todos los guardias de la Guardia Civil y los vayan preparando" concluyó.

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