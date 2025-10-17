logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC SLP

Fotogalería

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC SLP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Papa condena usar hambre como arma

Por AP

Octubre 17, 2025 03:00 a.m.
A
Papa condena usar hambre como arma

Roma, Ita.- El papa León XIV denunció el jueves el uso del hambre como arma de guerra e instó a los mandatarios de todo el mundo a actuar con responsabilidad y centrado en las multitudes que padecen hambre, guerras y miseria en todo el mundo.

Durante su discurso en el acto global por el Día Mundial de la Alimentación en la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés)), León XIV exhortó a la comunidad internacional a no mirar hacia el otro lado, en un momento en que los presupuestos de ayuda exterior disminuyen.

“No podemos seguir engañándonos pensando que las consecuencias de nuestros fracasos afectan sólo a aquellos que están ocultos a nuestra vista”, afirmó. “Los rostros hambrientos de tantos que aún sufren nos desafían y nos invitan a reexaminar nuestros estilos de vida, nuestras prioridades y nuestra forma de vivir en el mundo actual”.

“Debemos hacer nuestro sufrimiento”, concluyó en inglés, después de pronunciar la mayor parte de su discurso en español ante líderes mundiales, ministros y embajadores reunidos en la sede de la FAO en Roma.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Acuerdan Trump y Putin otro encuentro
Acuerdan Trump y Putin otro encuentro

Acuerdan Trump y Putin otro encuentro

SLP

EFE

Los presidentes se reunirán, sin fecha definida , en Budapest para hablar de la guerra

Israel manipula la situación, acusa Hamás
Israel manipula la situación, acusa Hamás

Israel manipula la situación, acusa Hamás

SLP

EFE

El grupo achaca a Netanyahu los retrasos en la entrega de los cuerpos restantes de los cautivos

Muere Kanchha Sherpa, pionero en el Everest
Muere Kanchha Sherpa, pionero en el Everest

Muere Kanchha Sherpa, pionero en el Everest

SLP

AP

Fracasa votación en el Senado de EU
Fracasa votación en el Senado de EU

Fracasa votación en el Senado de EU

SLP

AP