Papa, en plena recuperación, habla con Putin

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV ha mantenido este viernes una conversación telefónica con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, desde el hospital romano en el que está ingresado, para pedirle una tregua con Ucrania y ofrecerle diálogo.

El pontífice estadounidense expresó su "profunda preocupación por la grave crisis humanitaria" en la ciudad ucraniana de Oleshki, en la región de Jersón, según informó la Santa Sede en un comunicado.

Así, el papa pidió "una tregua que permita la llegada de ayuda alimentaria y sanitaria, así como la evacuación voluntaria y segura de la población civil" de esta localidad ocupada.

"Por último, el Santo Padre reiteró el compromiso de la Santa Sede en favor del diálogo y de la paz", se lee en la nota.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La llamada se produjo mientras León XIV se encuentra ingresado en el hospital Gemelli de Roma, donde el martes le extirparon parte de un pulmón por un adenocarcinoma.

Los últimos boletines médicos constatan una "mejoría constante" del pontífice, que ya ha recuperado su autonomía.

El papa estadounidense se ha mostrado preocupado por la guerra en Ucrania desde su elección en mayo de 2025, lanzando repetidos llamamientos públicos para el fin del conflicto y ofreciendo la Santa Sede para acoger una eventual negociación entre Kiev y Moscú.

Asimismo, también ha recibido en varias ocasiones en el Vaticano al presidente de Ucrania, Volódimir Zelenski.

La última ocasión en la que León XIV se refirió a la guerra entre Ucrania y Rusia fue tras el rezo del Ángelus el pasado domingo, poco antes de anunciar al mundo que padecía ese tipo de cáncer de pulmón.

Ahora, León XIV se encuentra en su cuarto día de convalecencia tras su operación y, aunque su agenda oficial ha sido vaciada hasta el día 20 de octubre, ya ha retomado algunas actividades "laborales", como esta llamada a Putin confirmada por el Vaticano.

Además, ayer recibió las primeras visitas, por separado: la del cardenal filipino Luis Antonio Tagle, a quien acaba de nombrar decano del Colegio Cardenalicio, figura clave en la Curia Romana, y al cardenal Baldassare Reina, su vicario en la diócesis de Roma.