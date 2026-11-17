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A BORDO DEL AVIÓN PAPAL (AP) — El papa León XIV ha perdonado a la persona que le lanzó un rosario antes de su misa final en Perú y le dio en el ojo, al afirmar que fue simplemente una señal de la profunda fe de esa persona.

Papa León XIV perdona rosario lanzado en Perú

León recibió el impacto durante un recorrido en el papamóvil el lunes entre los aproximadamente 1,5 millones de personas que habían abarrotado una base aérea de Lima para la ceremonia. León hizo una mueca y se tocó el ojo, pero siguió como si no hubiera pasado nada.

Durante una conferencia de prensa a bordo del avión rumbo a casa, el papa recibió las disculpas de una reportera peruana por el incidente. El pontífice, que vivió en Perú durante dos décadas y tiene ciudadanía peruana, le restó importancia y lo atribuyó simplemente a alguien que intentaba acercarse al papa.

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Reacción del papa y contexto del incidente

Y también bromeó al respecto.

"El cariño de los peruanos, incluida la persona que con mucha fe simplemente quería ofrecerme un rosario, son cosas que uno lleva en el corazón, quizás en el ojo, pero que marcan la vida de uno y que dicen que aquí de verdad hay entusiasmo", comentó. "Aquí hay profunda fe. Aquí hay un deseo de recibir la bendición del Señor", añadió.

La gente suele lanzar rosarios, peluches, camisetas deportivas y otros objetos hacia el papa cuando va en el papamóvil, y él a menudo ha asombrado a las multitudes con sus reflejos rápidos y su capacidad para atraparlos. Sin embargo, sus guardaespaldas señalan que estos objetos arrojados son algunas de sus mayores preocupaciones de seguridad cuando está en público.