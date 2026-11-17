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Los obispos católicos de Estados Unidos celebran su reunión anual esta semana, poco después de las amplias victorias demócratas en las elecciones de mitad de mandato, que reconfiguraron la dinámica política en torno a temas como la inmigración, el aborto y la inteligencia artificial.

La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos se enfrenta ahora a un gobierno dividido mientras busca influir tanto en los fieles como en las políticas públicas.

"Las elecciones de mitad de mandato son la oportunidad para que la gente evalúe dónde estamos como país y hacia dónde esperamos ir", declaró el obispo Michael Burbidge, de Arlington, Virginia. "Creo que lo que los ciudadanos están pidiendo —y por lo que ciertamente estamos rezando— es que quienes resulten elegidos se dediquen a hacer todo lo que es correcto, justo y verdadero y, de algún modo, encuentren una manera de empezar a trabajar juntos y abordar los asuntos que afectan a las personas y a las familias".

Los católicos están políticamente divididos. Los votantes católicos se repartieron de manera aproximadamente equitativa entre candidatos republicanos y demócratas para la Cámara de Representantes, según The AP Voter Poll.

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Hubo una división entre católicos blancos y católicos latinos: poco más de la mitad de los católicos blancos apoyó al candidato republicano a la Cámara de Representantes en su zona, mientras que cerca de dos tercios de los católicos latinos respaldó al candidato demócrata en su zona.

A nivel nacional, poco más de la mitad de los católicos afirmó que las acciones del gobierno del presidente republicano, Donald Trump, en materia de control de la inmigración habían "ido demasiado lejos", según The AP Voter Poll. Una proporción similar desaprobó la manera en que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estaba realizando su trabajo.

Durante la primera mitad del segundo mandato de Trump, líderes católicos surgieron como firmes críticos de la ofensiva del gobierno contra la inmigración. El otoño pasado, los obispos de la nación emitieron un inusual "mensaje especial" sobre inmigración, en el que denunciaron "la vilificación de los inmigrantes" y la "deportación masiva indiscriminada".

En su cónclave en Baltimore, los obispos escucharán actualizaciones el miércoles de sus comités que se ocupan de migración y aborto. También escucharán a un nuevo grupo de trabajo sobre "preservar la dignidad humana en la era de la inteligencia artificial".

La teología católica no encaja de manera ordenada en las categorías políticas estadounidenses. Si bien líderes católicos han criticado las actuales políticas republicanas de inmigración, también han reprendido a dirigentes demócratas por su apoyo al derecho al aborto. Entre los blancos de esas críticas estuvo el expresidente demócrata Joe Biden, quien es católico.

"Creo que todavía estamos tratando de asimilar lo que realmente acaba de pasar", indicó Robert Boxie III, obispo auxiliar de la arquidiócesis de Washington, en un foro de la Universidad de Georgetown, al hablar sobre las elecciones. Añadió que los comicios mostraron el poder de la "acción colectiva" por encima del dinero, incluso en "comunidades que habían sido, en cierto modo, descartadas".

Antes de las elecciones, los obispos encabezaron una campaña para instar a los católicos a ejercer su derecho al voto, poniendo la fe por delante de la política.

"La contribución de la Iglesia a la vida pública de una nación no es un programa político o partidista; más bien, refleja nuestro compromiso con la dignidad de cada persona, creada a imagen y semejanza de Dios", señaló el arzobispo Paul Coakley, presidente de la conferencia, en un comunicado.

Ese mensaje se enturbió a finales de octubre, cuando la Casa Blanca difundió imágenes y un video de un grupo de obispos católicos rezando sobre Trump en el Despacho Oval. Al menos dos obispos luego se arrepintieron, ante la reacción adversa que siguió.

"Ojalá hubiera sido más astuto y menos ingenuo, como quienes explotaron nuestra reunión con fines políticos partidistas", apuntó el obispo William Joensen, de Des Moines, Iowa, en un comunicado. "Rezo para ser más prudente y sabio en adelante, aun cuando me mantenga firme en mi disposición a dialogar y rezar por líderes políticos a todo nivel".