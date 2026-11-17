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LONDRES (AP) — El Reino Unido ha sancionado a empresas israelíes acusadas de participar en la edificación de asentamientos en Cisjordania, el primer paso concreto en un esfuerzo por frenar la expansión de esas construcciones y preservar la posibilidad de una solución de dos Estados al conflicto israelí-palestino.

Acciones de la autoridad

Las sanciones son las primeras anunciadas desde que el secretario de Relaciones Exteriores, Ed Miliband, manifestó el 8 de septiembre que Gran Bretaña endurecería su postura hacia su aliado de larga data. Su anuncio se produjo después de que Israel decidiera solicitar ofertas para construir 1.200 viviendas en el área E1 al este de Jerusalén y tras un aumento de los ataques de colonos contra palestinos en Cisjordania.

El proyecto E1 cortaría el acceso de Jerusalén oriental desde comunidades palestinas en la Cisjordania ocupada, perjudicando las perspectivas de un Estado palestino independiente viable, sostiene Gran Bretaña.

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"La expansión ilegal de asentamientos en Cisjordania está destruyendo las perspectivas de una solución de dos Estados, así que hoy estamos sancionando a empresas involucradas en esta actividad e interrumpiendo su acceso a la financiación que la hace posible", declaró Miliband en un video en X. "Y nuestra advertencia a las empresas que estén pensando en formar parte de la expansión de asentamientos, incluido el inconcebible proyecto E1, es clara: vamos a actuar con firmeza contra ustedes".

Gran Bretaña ha sido durante mucho tiempo uno de los aliados más firmes de Israel y Miliband se describió recientemente como un "orgulloso judío británico" cuya abuela sobrevivió al Holocausto.

Israel responde sanciones Reino Unido asentamientos Cisjordania

Pero el gobierno británico se ha vuelto cada vez más crítico del gobierno de Israel y decenas de miles de manifestantes han protestado en Londres y otras ciudades por la guerra en Gaza. A principios de este año, Gran Bretaña se sumó a otros cinco países occidentales para imponer sanciones adicionales a colonos y asentamientos.

Las medidas más recientes apuntan a ocho empresas de desarrollo inmobiliario y construcción, así como a Tzav 9, un movimiento activista israelí que ha bloqueado convoyes de ayuda humanitaria en Gaza, informó el gobierno.

Las empresas son Har Hevron Development Co., Hemdat Shomron, S.A.G. (Velvel) Construction and Development, Lev HaHar Yazamut, Harey Zahav, Ariel Residential Judea & Samaria, Ami Gvirtzman Architects 2021 y Z.F. Building Co.

Las ocho empresas y Tzav 9 quedan ahora sujetas a congelamientos de activos en el Reino Unido, y las personas asociadas a ellas tendrán prohibido desempeñarse como directores de empresas con sede en el Reino Unido.

No ha habido comentarios al respecto por parte de Israel.

Al anunciar los planes de Gran Bretaña el 8 de septiembre, Miliband afirmó que Israel había cruzado una "línea roja hace tiempo establecida" al impulsar el proyecto E1. Propuesto por primera vez en la década de 1990, se ha retrasado repetidamente por la oposición internacional. El gobierno saliente de Israel, dominado por líderes de colonos, ha comenzado a solicitar ofertas para construir miles de viviendas.

Miliband indicó que Gran Bretaña apuntaría a las empresas que facilitan la construcción de asentamientos, bloquearía la importación de bienes producidos en los asentamientos y prohibiría la publicidad de tierras en esas comunidades. También señaló que Gran Bretaña ampliará su régimen internacional de derechos humanos para "permitir una acción más rápida para disuadir la expansión de asentamientos" e imponer restricciones a algunas exportaciones de armas a Israel.

Afirmó que el paquete legislativo completo estará en vigor en un plazo de seis a nueve meses.

Tras el discurso de Miliband en septiembre, el gobierno israelí prohibió la entrada al país a varios parlamentarios británico y degradó el consulado británico en Jerusalén, que se centraba en asuntos de Cisjordania. La medida obligó a 20 miembros del personal a abandonar el país.

"Sabemos que tenemos muchos amigos en Gran Bretaña. Lamentablemente tenemos un gobierno laborista hostil que está operando de manera constante contra el Estado de Israel, y no nos ha dejado otra opción que responder a sus acciones hostiles", indicó entonces el ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Saar.