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Drones y misiles ucranianos alcanzaron un puente vital que conecta Rusia con la península de Crimea ocupada, dijo el martes el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, que lo describió como una operación "sin precedentes", mientras Rusia informó que sus fuerzas derribaron un número récord de drones ucranianos por segundo día consecutivo.

Operación estratégica de Ucrania contra el puente Kerch

Zelenskyy presentó la operación en el puente de Kerch como una jugada maestra, en la que las fuerzas ucranianas fueron desgastando gradualmente las defensas antiaéreas rusas durante semanas antes de bombardear el preciado objetivo con una andanada de misiles y drones durante la noche.

Zelenskyy no detalló los daños, pero el Estado Mayor General ucraniano dijo que un arco y un tramo de la sección vial del puente se derrumbaron, cortando el enlace por carretera. La línea ferroviaria seguía en pie, pero su arco resultó dañado, indicaron.

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El puente de Kerch es un tramo crucial para trasladar suministros militares y civiles desde Rusia hacia Crimea y para apoyar a las tropas en la línea del frente. La construcción del puente, un potente símbolo de la anexión ilegal rusa de la península en 2014, fue incendiaria para los ucranianos.

"El símbolo de la ocupación se ha agrietado", dijo el Estado Mayor General ucraniano en un comunicado.

Respuesta rusa y ataques en Kiev

Las fuerzas de Moscú, por su parte, lanzaron misiles balísticos y drones contra Kiev, alcanzando dos de los principales puentes de la capital ucraniana y causando la muerte de al menos dos personas.

La aparente escalada de los ataques aéreos se produjo mientras Rusia y Ucrania esperan una fecha para la próxima ronda de conversaciones mediadas por Estados Unidos, destinadas a poner fin a la guerra que comenzó con la invasión a gran escala de Moscú a su vecino el 24 de febrero de 2022.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que planea hablar sobre la guerra en Ucrania durante su muy esperada reunión con el presidente chino Xi Jinping y el presidente ruso, Vladímir Putin, en China esta semana.

Los misiles asestaron el golpe final de una operación de 7 etapas

El ataque al puente de Kerch fue la culminación de semanas de ataques preparatorios a lo largo de siete etapas de la operación, dijo Zelenskyy en redes sociales.

Las fuerzas ucranianas inutilizaron sistemas de defensa, radares, equipos de guerra electrónica y otros objetivos designados antes de lanzar el ataque final de la noche del lunes, dijo.

Drones de largo alcance desarrollados en el país alcanzaron la sección vial del puente durante la noche, mientras los misiles Neptune ucranianos y otros drones apuntaron a la sección ferroviaria, dijo. Misiles Flamingo guiados con precisión asestaron el golpe final, dijo.

El Comité de Investigación de Rusia dijo que el puente fue atacado por drones y sufrió daños. No dio más detalles.

El gobernador de Crimea designado por Rusia, Sergei Aksyonov, afirmó que el tráfico a través del puente ha sido suspendido, pero que el tráfico ferroviario fue restablecido para la tarde del martes. No mencionó ningún daño.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que "no hay duda de que el puente será restaurado y será incluso mejor de lo que era antes".

Zelenskyy señaló que Rusia ha golpeado la infraestructura ucraniana, especialmente la red eléctrica, todos los días. Hubo cortes de energía significativos en tres regiones ucranianas el martes, dijo.

"Hemos ofrecido repetidamente a Rusia pasos hacia la desescalada, y cada propuesta ha sido recibida con un sonoro rechazo", dijo.

Las defensas antiaéreas rusas derribaron 1.441 drones ucranianos durante una segunda noche consecutiva de ataques masivos, informó el martes el Ministerio ruso de Defensa.

Eso fue un día después de que Rusia afirmara el lunes que derribó 1.336 drones ucranianos, la cifra más alta de interceptaciones que había reportado hasta ahora durante la guerra.

Ucrania también ataca zonas industriales en el interior de Rusia

En otros lugares, las autoridades en Bashkortostán, una región rusa en los montes Urales del sur, dijeron que las defensas repelieron un ataque "masivo" con drones contra zonas industriales en las ciudades de Ufa y Salavat. Todas las plantas allí operaban con normalidad, dijeron funcionarios.

Sin embargo, el medio de noticias independiente Astra reportó un enorme incendio en el complejo petroquímico y de refinado de petróleo Gazprom Neftekhim Salavat en Bashkortostán, casi 1.300 kilómetros (800 millas) al este de la frontera ucraniana. El importante complejo petroquímico ha sido atacado varias veces antes.

En Moscú, el alcalde Sergei Sobyanin dijo que alrededor de 800 drones volaron hacia la región de Moscú durante la noche. La mayoría fueron derribados lejos, y 321 fueron abatidos cuando se acercaban a la capital rusa.

Rusia golpea puentes en la capital de Ucrania

Siete misiles balísticos rusos alcanzaron dos de los principales puentes de Kiev durante la noche, dijo Zelenskyy.

Expertos están inspeccionando los dañados puentes Norte y Sur para evaluar el alcance de la destrucción, dijo el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko. Ambos fueron cerrados al tráfico.

Los ataques rusos dañaron otra infraestructura e iniciaron incendios en cuatro distritos de la capital ucraniana, dijeron funcionarios, mientras Moscú continúa su campaña para hacer la vida difícil a los civiles ucranianos.

El Ministerio ruso de Defensa dijo el martes que sus fuerzas durante la noche llevaron a cabo un gran ataque utilizando armas de precisión terrestres y aéreas y drones contra las instalaciones militares industriales de Ucrania, infraestructura energética, de transporte y portuaria, así como embarcaciones utilizadas por las fuerzas armadas de Ucrania.

Las fuerzas rusas lanzaron un ataque combinado contra instalaciones industriales en tres distritos de la región del sur de Ucrania de Zaporiyia, que mató a dos personas e hirió a otras 18 y dejó a un gran número de personas en la región sin electricidad, dijo Mykhailo Semikin, jefe de la Administración Militar Regional de Zaporiyia.

Avances en negociaciones internacionales sobre el conflicto

Mientras tanto, los equipos negociadores de Ucrania, Estados Unidos y socios europeos celebraron una videollamada de trabajo el lunes, en la que hablaron de los resultados de conversaciones recientes en Abu Dabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos, y la agenda para la próxima etapa de negociaciones, dijo Rustem Umerov, jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania.

"Alineamos nuestras posiciones y nuestros próximos pasos conjuntos", dijo Umerov en Telegram tras la conversación.

Del lado europeo, representantes de Francia, Alemania, el Reino Unido, Italia, Polonia, la OTAN y la Comisión Europea se unieron a la conversación.

Estados Unidos estuvo representado por los enviados Steve Witkoff, Jared Kushner y Alexus Grynkewich, el comandante de las fuerzas estadounidenses en Europa, dijo Umerov.