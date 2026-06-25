CRT extiende plazo para registro de líneas celulares en México

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[Amplia despacho S009] CIUDAD DE MÉXICO, junio 25 (EL UNIVERSAL). -Ante la baja vinculación de las líneas de celular al nombre y a la CURP de los usuarios, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) anunció que se extenderá la fecha para el registro de las líneas de telefonía celular hasta el 31 de diciembre, aunque no será igual la prórroga para todos.

Calendario escalonado para registro de líneas prepago y pospago

La CRT dio a conocer que las líneas de celular en modalidad de prepago que aún no se han registrado tendrán una fecha límite asignada conforme al último dígito del número telefónico.

Posteriormente, la comisión aclaró que también las líneas pospago podrán tener los beneficios de la prórroga con el mismo calendario de registro que difundió a través de redes sociales.

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A través de un comunicado, la CRT dio a conocer el calendario para que, entre agosto y diciembre, cada usuario realice la vinculación de su línea ante su empresa telefónica.

Consecuencias y proceso tras el vencimiento del plazo

Lo anterior, porque la fecha límite para el registro era el 30 de junio y solamente se registró el 43% de los dueños de líneas de celular, es decir, 63 millones de un total de 144 millones 585 mil. De los cuales 40.2 millones son de prepago y 22.8 millones de pospago.

Líneas de celular con número de terminación "0" tendrán hasta el 15 de agosto para registrarse; los que acaben con "1", hasta el 31 de agosto.

Con el número "2" la fecha límite será el 15 de septiembre; para el "3", el 30 de septiembre. Si la terminación de la línea es "4", la prórroga vencerá el 15 de octubre y el número "5", el 31 de octubre.

Para el número "6", el 15 de noviembre; si es el "7", será el 30 de noviembre. El número "8" tendrá hasta el 15 de diciembre y el "9" hasta el 31 de diciembre.

"Una vez vencido el plazo que corresponde a cada dígito, las compañías telefónicas suspenderán el servicio de aquellas líneas que no hayan sido vinculadas en las siguientes 72 horas, y sólo podrán realizar llamadas a números de emergencia, de atención ciudadana y a su compañía telefónica, así como recibir alertas en caso de sismo", dijo la Comisión.

Informó que "una vez que se vincule la línea, la compañía telefónica restablecerá todos los servicios", es decir, llamadas, mensajes y datos móviles.

Este registro, dijo la CRT, "no lo realiza el gobierno, sino que se lleva a cabo directamente ante las compañías telefónicas, que únicamente asocian nombre y CURP del usuario al número de celular, eliminando cualquier otro dato o imagen usado durante el proceso de vinculación".

Advirtió que, en caso de que un número celular esté involucrado en un delito, "las autoridades competentes pueden solicitar información a las compañías telefónicas, cumpliendo las disposiciones que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales".