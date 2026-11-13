INE propone ampliar vigencia de credenciales que vencen en 2026
Más de cuatro millones de ciudadanos podrían beneficiarse con la ampliación para votar en el proceso electoral federal y locales.
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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 12 (EL UNIVERSAL).- La Comisión Nacional de Vigilancia (CNV) del Instituto Nacional Electoral (INE) recomendó al Consejo General ampliar la vigencia de las Credenciales para Votar (CPV) expedidas en territorio nacional y en el extranjero que pierden vigencia el 31 de diciembre de 2026, a fin de que sigan siendo válidas hasta el 6 de junio del 2027, día de la Jornada Electoral del Proceso Electoral Federal y de los Procesos Electorales Locales 2026-2027.
Propuesta para extender vigencia de credenciales electorales
A través de un comunicado, explicó que la propuesta se sustenta en la obligación del instituto de velar por la protección más amplia de los derechos político-electorales de la ciudadanía y atiende el principio pro persona en materia de derechos humanos, a fin de favorecer la plena garantía del derecho al sufragio.
Detalló que la ampliación de la vigencia es una medida que se ha aplicado en procesos electorales anteriores para facilitar el ejercicio del voto y, en esta ocasión, se propone en el contexto del cierre de la campaña especial de actualización de credenciales, previsto para el 25 de enero de 2027.
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Impacto y seguimiento de la recomendación
Precisó que, con corte al 31 de octubre de 2026, existen cuatro millones 803 mil 344 registros de ciudadanas y ciudadanos con Credencial para Votar en este supuesto, por lo que destacó que dichos registros serían excluidos del Padrón Electoral y de las Listas Nominales de Electores al día siguiente de la Jornada Electoral.
Adicionalmente, sugirió girar instrucciones a las unidades responsables para informar a la ciudadanía sobre la ampliación de la vigencia de estas identificaciones electorales, así como para reforzar las acciones orientadas a incentivar la renovación de aquellas cuya vigencia concluye el 31 de diciembre de 2026.
La Comisión enfatizó que la recomendación seguirá su trámite ante la Comisión del Registro Federal de Electores (CRFE) y, posteriormente, ante el Consejo General, al que corresponde resolver sobre su aprobación definitiva.
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