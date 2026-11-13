México cierra Dakar 2026 con medalla de bronce en taekwondo
México finalizó su participación en Dakar 2026 con 14 medallas, superando su récord de Buenos Aires 2018.
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México despidió su participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 con una medalla de bronce en taekwondo, luego de que el equipo mixto venció 2-1 a Alemania para quedarse con el tercer lugar. De esta manera, la delegación nacional concluyó su participación con un total de 14 preseas.
Equipo mixto mexicano conquista bronce en taekwondo
El cuarteto integrado por Guillermo Cortés, Aline Herrera, Jorge Martínez y Vania Mondragón protagonizó una jornada histórica al conquistar la medalla de bronce. Sin embargo, el camino de los atletas tricolores hacia el podio no fue sencillo.
En su primer enfrentamiento, el conjunto nacional cayó 0-2 ante Turquía, resultado que lo obligó a buscar una oportunidad en el repechaje. No obstante, la clasificación del equipo turco a la final permitió que México se mantuviera en la pelea por una medalla.
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Cronología del repechaje y victoria final
Durante la primera ronda de reclasificación, los representantes nacionales respondieron al derrotar 2-0 a Arabia Saudita, con parciales de 53-13 y 32-10, para avanzar al combate por el bronce.
Alemania apareció entonces como el último obstáculo. El enfrentamiento fue equilibrado, pero los mexicanos encontraron la manera de imponerse en tres episodios, con parciales de 10-7, 30-37 y 24-20, para asegurar una última presea para la delegación tricolor.
La medalla de oro quedó en manos de Jordania, que superó 2-0 a Turquía, selección que tuvo que conformarse con la plata.
El bronce del equipo mixto también permitió que el taekwondo mexicano firmara su mejor actuación histórica en unos Juegos Olímpicos de la Juventud, con un total de cuatro preseas: una de plata y tres de bronce.
Ésta última medalla contribuyó a que México cerrara su participación en la justa de Dakar 2026 con un total de 14 preseas: tres de plata y 11 de bronce, con lo que superó su registro récord de 12 medallas conseguido en Buenos Aires 2018.
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