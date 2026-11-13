logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Generación ´86 vuelve a reunirse!

Fotogalería

¡Generación ´86 vuelve a reunirse!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

EU entrega 360 fugitivos a México, destaca embajador Johnson

La cooperación en extradiciones permite desmantelar redes criminales y fortalecer la seguridad bilateral.

Por El Universal

Noviembre 13, 2026 08:30 a.m.
A
EU entrega 360 fugitivos a México, destaca embajador Johnson
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 12 (EL UNIVERSAL).- El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reconoció la cooperación con México en extradiciones porque "cada criminal llevado ante la justicia puede ayudar a descubrir redes criminales enteras".

      Estados Unidos entrega fugitivos a México para fortalecer la justicia

      A través de sus redes sociales, el funcionario reportó la entrega de Estados Unidos a México de 360 fugitivos buscados por crímenes graves, 96 extradiciones a custodia y 92 traslados a custodia de su país.

      Cooperación bilateral en extradiciones y combate al crimen organizado

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Indicó que cuando México traslada o extradita criminales a Estados Unidos, las investigaciones pueden obtener información de inteligencia clave que se comparten con las autoridades mexicanas con el fin de localizar a otros criminales, hacer decomisos importantes y desmantelar redes de cárteles y organizaciones terroristas.

      "Así, las extradiciones producen resultados en ambos lados de la frontera. Y la cooperación es recíproca: los Estados Unidos han entregado a México a más de 360 fugitivos buscados por delitos graves.

      "Cada detención puede llevar a otras, debilitando aún más a sus redes criminales", dijo Johnson.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      EU entrega 360 fugitivos a México, destaca embajador Johnson
      EU entrega 360 fugitivos a México, destaca embajador Johnson

      EU entrega 360 fugitivos a México, destaca embajador Johnson

      SLP

      El Universal

      La cooperación en extradiciones permite desmantelar redes criminales y fortalecer la seguridad bilateral.

      Guillermo Zuany, exfiscal que ayudó a la CIA, se encuentra en EU
      Guillermo Zuany, exfiscal que ayudó a la CIA, se encuentra en EU

      Guillermo Zuany, exfiscal que ayudó a la CIA, se encuentra en EU

      SLP

      El Universal

      Zuany colaboró con agentes de la CIA en operaciones contra cárteles en Chihuahua desde octubre de 2025.

      Trump amenaza a México por caravana migrante y aranceles
      Trump amenaza a México por caravana migrante y aranceles

      Trump amenaza a México por caravana migrante y aranceles

      SLP

      El Universal

      Trump advierte duplicar aranceles si México no detiene migrantes centroamericanos.

      Se disparan 59% peticiones de asilo de mexicanos en EU
      Se disparan 59% peticiones de asilo de mexicanos en EU

      Se disparan 59% peticiones de asilo de mexicanos en EU

      SLP

      El Universal

      El informe de OCDE destaca aumento sostenido en peticiones de asilo de América Latina y Caribe.