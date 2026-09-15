"Pararán ataques si Rusia lo hace"

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Varsovia, Polonia.- El presidente Volodymyr Zelenski dijo el lunes que Ucrania está lista para detener sus ataques en territorio ruso si los aliados pueden asegurar un compromiso ruso genuino de no atacar la infraestructura crítica ucraniana.

Sus comentarios se produjeron después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en redes sociales que Rusia y Ucrania habían acordado "no atacar" la infraestructura energética del otro, aunque Trump no ofreció más detalles sobre el supuesto acuerdo.

Trump no ofreció más detalles sobre el acuerdo, pero se produjo un día después de que el presidente estadounidense pidió a Zelenski que deje de atacar refinerías de petróleo rusas.

"Cada día, las instalaciones energéticas ucranianas, la infraestructura portuaria, la logística, incluso los almacenes de alimentos y farmacéuticos se convierten en objetivos", dijo. "La guerra debe terminar. Y un paso de desescalada respecto de la infraestructura crítica podría ser un primer paso hacia la paz".

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El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo el lunes que los ataques de drones rusos cerca de la frontera entre Ucrania y Polonia —uno de los cuales alcanzaron un tren poco después de que altos funcionarios visitantes hubieran pasado por la misma estación— impulsarían a la alianza militar a aumentar su apoyo a Kiev, y calificó los ataques del domingo como una señal de la creciente desesperación de Moscú.

Los ataques "cerca del territorio de la OTAN" muestran la "desesperación" del presidente ruso, Vladímir Putin, y también su deseo de sembrar miedo y terror, dijo Rutte en la sede de la alianza en Bruselas.