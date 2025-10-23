logo pulso
Perú, en emergencia contra el crimen

Por AP

Octubre 23, 2025 03:00 a.m.
Lima, Perú.- La capital de Perú amaneció el miércoles con militares apostados en algunas calles en el primer día de un nuevo estado de emergencia decretado por el gobierno del presidente José Jerí que suspendió varios derechos constitucionales, incluidas las protestas, para que la policía se enfrente al crimen.

En un decreto publicado en la gaceta oficial, el gobierno prohibió además que dos adultos viajaran a bordo de una misma motocicleta, pero en las calles la norma no se cumplió, observó The Associated Press. La policía comenzó también a pedir documentos de identidad en calles y autobuses.

“Ya ha habido varios estados de emergencia, las extorsiones siguen, los asesinatos no paran”, dijo Manuel Timoteo, un hombre esperaba un autobús en un extremo norte de la ciudad, donde abunda el crimen. “Salen los soldados unos días, se paran con sus fusiles en una esquina, se van y todo sigue igual”, añadió.

La emergencia incluye la disminución de visitas a los reos, el recorte del suministro eléctrico en las celdas con excepción de la iluminación y la destrucción de antenas telefónicas ilegales cerca de las cárceles.

Perú sufre un aumento en los índices delictivos en los últimos años y la mayoría de las víctimas pertenece a la clase trabajadora. 

