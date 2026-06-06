Peruanos eligen su futuro, en elecciones

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Lima, Perú.- Los peruanos entraron en un período de reflexión con miras a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que disputarán este domingo la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez.

Los candidatos cerraron durante la noche del jueves sus campañas proselitistas con sendos mítines en Lima, tras lo cual ya no podrán participar en concentraciones políticas, aunque este viernes sí mantendrán diálogos con la prensa.

Fujimori y Sánchez cerraron el jueves su campaña electoral con mensajes dirigidos a intentar convencer a los electores aún indecisos, acusaciones mutuas por la inestabilidad política que afronta el país y promesas de recuperar el orden y el equilibrio de poderes.

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) prometió lograr la "reconciliación nacional" en solo cinco años, pues aseguró que solo pretende gobernar durante un mandato, sin buscar la reelección inmediata.

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Sánchez, por su parte, apeló a la unidad para restablecer la democracia y el equilibrio de poderes en Perú, de cuya ruptura responsabilizó al fujimorismo, y prometió que derogará las denominadas ´leyes procrimen´ que promovió esa agrupación junto a sus socios en el Legislativo.