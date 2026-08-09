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Petrolero varado se hunde aún más

Por AP

Agosto 09, 2026 03:00 a.m.
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Petrolero varado se hunde aún más
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      Beirut, Líbano.- Imágenes satelitales revisadas por The Associated Press mostraron que un petrolero sancionado que transporta casi un millón de barriles de crudo parece estar cada vez más sumergido en el agua frente a la costa de Omán, donde lleva encallado varias semanas.

      En los últimos días, el crudo se ha estado filtrando y extendiéndose rápidamente desde el Caroline Bezengi y ha alcanzado la isla Qibliyah, frente a la costa suroeste de Omán.

      El 7 de agosto, un vertido de película aceitosa cubría casi 800 kilómetros cuadrados (309 millas cuadradas), según Wim Zwijnenburg, experto ambiental de PAX, una organización holandesa que monitorea el medio ambiente en zonas de conflicto.

      Greenpeace Alemania, que también ha estado monitoreando la situación, señaló que el vertido está aumentando, lo que indica un deterioro del estado del buque.

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