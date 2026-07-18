Preocupa a EU humo insalubre de Canadá

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NUEVA YORK.- Millones de personas en la región de los Grandes Lagos, en los estados del noreste y en la costa este de Estados Unidos sobrellevaron el viernes otro día de aire insalubre debido a incendios forestales fuera de control.

La densa humareda envolvió la capital del país en una bruma lúgubre e inquietante, lo que llevó a los Guardianes de Cleveland de las Grandes Ligas de béisbol a posponer su partido contra los Piratas de Pittsburgh en Ohio.

Se tenía previsto que las advertencias sobre la calidad del aire siguieran vigentes hasta el sábado en una amplia franja del país, pero existe la posibilidad de un alivio temporal gracias a las lluvias y tormentas pronosticadas para una parte de la región afectada el fin de semana.

Stewart Verdery, residente de Washington DC, se despertó el viernes para contemplar desde una azotea la vista habitual del amanecer sobre los famosos monumentos de la ciudad, sólo para encontrarse con un horizonte oscurecido y sin ningún monumento a la vista.

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"Es bastante extraño despertarse al amanecer y no ver el sol cuando ni siquiera está lloviendo", dijo por teléfono después de publicar un vídeo de la escena surrealista en la red social X. "Y huele como si alguien estuviera haciendo la parrillada más grande del mundo".

Puede haber cierto alivio, tal como este fin de semana, pero las condiciones de humo no desaparecerán pronto, ya que los incendios arden sin control, advirtió Bob Oravec, meteorólogo en jefe del Servicio Meteorológico Nacional, con sede en Maryland.

Los incendios forestales son activos en la zona de Ontario, Canadá, así como en el Área Silvestre de Canotaje de Boundary Waters, en Minnesota, que las autoridades estadounidenses han cerrado mientras luchan por extinguir las llamas.

"La fuente del humo continuará durante al menos una semana, probablemente", señaló. "Todo dependerá de la dirección del viento para determinar dónde afectará más el humo".

Las comunidades de Minnesota, Illinois y Michigan, incluido Detroit, volvieron a registrar el viernes algunos de los peores niveles de calidad del aire del mundo, según IQAir, un sitio web de monitoreo de dicha calidad.

No muy rezagado de Detroit estaba Washington, DC, donde el humo creó escenas sobrecogedoras. Era posible ver el Monumento a Washington, el Monumento a Lincoln y otros lugares emblemáticos nacionales envueltos en una densa bruma anaranjada.