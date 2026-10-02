Presa sobrevive a la inyección letal

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Nashville, Tennessee.- Las autoridades en Tennessee no pudieron ejecutar el miércoles a Christa Gail Pike por un homicidio cometido en 1995 después de administrarle dos dosis de un fármaco letal. Una experta en pena de muerte dijo que es un caso sin precedentes, y el gobernador de Tennessee, Bill Lee, suspendió la única ejecución que quedaba programada este año.

Pike, de 50 años, estaba viva y roncaba ruidosamente después del intento de inyección letal y fue trasladada en ambulancia desde la prisión, dijeron sus abogados. Estaba recibiendo tratamiento en un hospital, pero dijeron que no se les había informado sobre su estado.

La ejecución estaba programada a las 10 de la mañana del miércoles por el homicidio que cometió cuando tenía 18 años y habría sido la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años. El El gobernador Bill Lee dijo en un comunicado que ha ordenado "una revisión integral, por un tercero, para determinar exactamente qué ocurrió" y que la ejecución restante programada no se llevará a cabo este año.

El Departamento Correccional de Tennessee dijo en un comunicado de prensa que "siguieron cada paso del protocolo de ejecución legal y establecido del estado aprobado por la oficina del fiscal general".

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El protocolo de ejecución del estado exige que se administre un segundo juego de jeringas de fármacos "si el recluso no ha fallecido" después del primer juego. No especifica qué ocurre si el sujeto está vivo después del segundo juego.