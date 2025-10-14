Presidente del Líbano pide negociación

Beirut, Líbano.- El presidente del Líbano afirmó que su país e Israel deberían negociar para resolver los problemas pendientes y que la guerra entre ellos no produjo resultados positivos.

Los comentarios del presidente Joseph Aoun se produjeron después de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, mediara un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás en la guerra que comenzó cuando el grupo palestino lideró un ataque en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, matando a 1.200 personas y tomando a 251 como rehenes.

Un día después de que comenzara la guerra entre Israel y Hamás, el grupo libanés Hezbolá comenzó a atacar puestos militares israelíes a lo largo de la frontera en lo que llamó un “frente de respaldo” para Gaza. El conflicto entre Israel y Hezbolá se intensificó hasta convertirse en una lucha total casi un año después, durante la cual el grupo libanés sufrió grandes pérdidas y el asesinato de muchos de sus comandantes políticos y militares.

Desde que la guerra Israel y Hezbolá terminó con un alto al fuego mediado por Estados Unidos en noviembre, Israel ha llevado a cabo ataques aéreos casi diarios en el Líbano que han dejado decenas de muertos, muchos de ellos civiles.

“Líbano negoció en el pasado con Israel con la mediación de Estados Unidos y las Naciones Unidas”, afirmó Aoun.