Menores arremetieron contra policías municipales

Por Redacción

Octubre 14, 2025 03:00 a.m.
A
Menores arremetieron contra policías municipales

La tarde de este domingo, elementos de Guardia Municipal adscritos a la comandancia norte detuvieron a dos adolescentes de 16 y 17 años de edad, en calles de la colonia Wenceslao Victoria Soto, tras agredir a oficiales que los descubrieron ingiriendo alcohol en la vía pública.

Los hechos ocurrieron en la calle 6 de Junio, donde los agentes sorprendieron a un grupo de aproximadamente 15 adolescentes ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública y alterando el orden. Al intentar entablar el diálogo, los jóvenes adoptaron una actitud hostil y uno de ellos lanzó una botella de vidrio que impactó en el rostro de un oficial, causándole una lesión en la nariz.

En dicha acción, otro menor intentó impedir la detención de su compañero agrediendo a los agentes, al igual que varios colonos salieron de sus domicilios con la intención de obstruir la labor policial.

Luego de asegurar a los presuntos agresores, éstos fueron trasladados al Centro de Internamiento Municipal, donde fueron canalizados a Trabajo Social, conforme al protocolo de actuación para menores infractores. En la certificación médica, el joven señalado de arrojar la botella resultó con aliento alcohólico.

Finalmente, ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, para determinar su presunta responsabilidad en delitos contra servidores públicos en ejercicio de sus funciones.

