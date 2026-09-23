Presidente de Irán ofrece discurso desafiante en la ONU

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El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, pronunció el miércoles un desafiante discurso en Naciones Unidas mientras Teherán restaba importancia a las conversaciones con Estados Unidos.

Mientras tanto, otro barco que intentaba transitar por el estrecho de Ormuz fue alcanzado por un proyectil, lo que subrayó los peligros que siguen restringiendo el tráfico a través de la importante vía fluvial mientras se prolonga la guerra, que ha durado casi siete meses.

Presidente de Irán califica de "cobardes" los ataques de EEUU

El presidente de Irán dijo que el pueblo de su país había sido "víctima del terrorismo" por parte de Estados Unidos.

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Al pronunciar un inusual discurso en tiempos de guerra ante la Asamblea General de la ONU, Pezeshkian mostró imágenes del fallecido líder supremo Ali Jamenei y de más de 150 escolares asesinadas en los primeros días del conflicto.

"Solo nos hemos defendido. No somos terroristas", dijo. "Nuestra gente inocente ha sido blanco de ataques cobardes y agresiones impuestas a nuestro país".

Dirigiéndose a Estados Unidos, Pezeshkian añadió: "Sí, nos golpearon, pero no doblamos la rodilla".

Rubio dice que Trump sigue abierto a un acuerdo para hacer a Irán "grande y próspero"

Pezeshkian habló ante los líderes mundiales un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizara el mismo escenario para sugerir que podría "aniquilar" a la República Islámica si no se alcanzaba pronto un acuerdo para poner fin a la guerra de casi siete meses.

Horas después, Trump promocionó "una muy buena reunión" entre sus principales enviados, Steve Witkoff y Jared Kushner, y funcionarios iraníes. Teherán, sin embargo, restó importancia a las conversaciones. El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, dijo que "no eran nada nuevo".

El miércoles, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo a los periodistas que Trump seguía abierto a un acuerdo "que permita a Irán ser lo que debería ser, que es un país grande y próspero".

Rubio dijo que las perspectivas de ese acuerdo se veían obstaculizadas por las ambiciones nucleares de Irán y "su apoyo al terrorismo". Si esas políticas continuaban, dijo, Trump podría ejercer "una serie de opciones", incluida una nueva acción militar.

Otro barco alcanzado en el estrecho de Ormuz

Un buque de carga fue alcanzado el miércoles en el estrecho de Ormuz, informó la organización United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), citando a un funcionario de seguridad de una empresa no identificada.

La embarcación fue alcanzada por un "proyectil desconocido", lo que dejó dos víctimas, dijo UKMTO sin ofrecer más detalles. La tripulación abandonó el barco, que se incendió y quedó a la deriva.

El ataque fue el primero que se reporta en dos días. Hasta el momento, nadie se ha atribuido la responsabilidad.

El incidente subrayó el peligro continuo para los barcos que intentan navegar por la vía fluvial. Algunas embarcaciones parecen estar realizando "tránsitos a oscuras" sin transmitir señales de identificación, pero Irán y Estados Unidos han mantenido sus bloqueos. El transporte marítimo comercial sigue por debajo de los niveles previos a la guerra, según datos de seguimiento de buques de la firma de análisis Kpler.

Las restricciones al transporte marítimo a través del estrecho se han convertido en una de las consecuencias más persistentes de la guerra. Antes del conflicto, una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo pasaba por la estrecha vía fluvial, junto con grandes volúmenes de gas natural, fertilizante y otros productos petrolíferos.

Israel abatió a un líder de Hamás en un ataque en Gaza

Un ataque israelí contra un vehículo en Jan Yunis provocó la muerte de dos personas el miércoles por la mañana, informó el Ministerio de Salud de Gaza.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, dijo que uno de los muertos era Mohammad Abu Alwan, a quien identificó como el jefe del departamento de finanzas de Hamás. También dijo que Israel seguiría persiguiendo a los rebeldes en su lista de objetivos.

Más de 1.400 palestinos han muerto desde que entró en vigor un alto el fuego hace casi un año, según el ministerio, que mantiene registros detallados que se consideran fiables en términos generales.

Netanyahu critica las palabras de Macron sobre Hamás

La oficina del primer ministro israelí Netanyahu calificó las declaraciones del presidente francés Emmanuel Macron en la ONU como una "absurdidad grotesca", oponiéndose a su afirmación sobre la actividad del grupo insurgente palestino Hamás en Cisjordania.

Macron condenó la situación en Gaza y criticó el aumento de la violencia de colonos israelíes en Cisjordania, alegando que Israel no podía invocar a Hamás para justificar sus acciones en el territorio. En sus declaraciones en francés, utilizó una terminología ambigua que podría significar que Hamás nunca ha gobernado u operado en Cisjordania.

Una fuente diplomática francesa, que habló con la prensa bajo condición de anonimato, apuntó que Macron quiso decir que Hamás nunca ha gobernado Cisjordania. La fuente habló bajo condición de anonimato debido a que no estaba autorizada a declarar públicamente.

Naciones Unidas no ha hecho pública una traducción oficial de su discurso.

Desde hace mucho tiempo, Hamás ha tenido apoyos en Cisjordania, región ocupada por Israel, y se ha atribuido la responsabilidad de ataques en la zona, aunque nunca ha gobernado el territorio semiautónomo.