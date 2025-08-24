Presidente surcoreano va a cumbre en Japón

Tokio, Japón.- El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, destacó el sábado en su primera cumbre completa con el primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, la importancia de dejar de lado las diferencias y cooperar en áreas comunes mientras los líderes mostraron sus esfuerzos por desarrollar lazos de amistad.

Los países vecinos enfrentan desafíos comunes de parte de Estados Unidos, su aliado común, y la visita de Lee a Tokio puede ayudarle a prepararse para su crucial primera cumbre con el presidente Donald Trump, prevista para el 25 de agosto en Washington y que se centrará en temas de comercio y defensa. Japón y Corea del Sur pueden cooperar en muchos ámbitos, pero también tienen conflictos debido a su proximidad geográfica, señaló Lee. En un momento de tensión en el comercio y la seguridad global, es más importante que nunca que los dos países con principios comunes cooperen, agregó, pidiendo que se intensifique el diálogo a través de la “diplomacia itinerante”.

Su visita a Tokio antes de viajar a Washington fue bien recibida por las autoridades japonesas, que la ven como una señal de que Lee da gran importancia a las relaciones entre los dos vecinos, cuyos lazos se han visto interrumpidos repetidamente por disputas históricas, obstaculizando su coordinación trilateral con Washington. Al señalar que el viaje de Lee a Tokio es el primero que realiza al extranjero desde que adquirió el cargo en junio, Ishiba dio la bienvenida al mandatario a su oficina y publicó fotos en la plataforma X.