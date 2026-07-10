Protestan los aliados de Viktor Orbán
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Budapest, Hungría.- Los opositores a los esfuerzos del gobierno húngaro por destituir al presidente del país se reunieron para realizar una protesta en Budapest, la capital, después de que el ex primer ministro autocrático, Viktor Orbán, los llamara a la acción.
La protesta congregó a miles de personas frente a las oficinas presidenciales en el opulento Palacio Sándor, en el Distrito del Castillo de Budapest, donde los manifestantes se pronunciaron en defensa del presidente Tamás Sulyok, a quien el nuevo gobierno de centroderecha ha prometido sacar del cargo mediante una enmienda constitucional.
Tras derrotar a Orbán por un amplio margen en las elecciones de abril, poniendo fin a sus 16 años en el poder, el nuevo primer ministro proeuropeo de Hungría, Péter Magyar, ha tomado medidas para desmantelar lo que califica como la "mafia" de Orbán, al destituir a numerosos designados políticos y jefes de instituciones que, presuntamente, facilitaron el régimen autocrático del ex primer ministro.
La enmienda, que se someterá a votación la próxima semana, pondría fin al mandato de Sulyok, además de establecer límites de mandato para los miembros del Parlamento, aplicar reformas al poder judicial y crear una nueva autoridad encargada de destapar presuntos abusos financieros del gobierno de Orbán.
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"El punto no es si Tamás Sulyok es popular o no, sino que esto es sencillamente inaceptable en una democracia", afirmó la manifestante Krisztina Nemerkényi .
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