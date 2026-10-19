Jóvenes y sindicatos lideran protestas en Francia contra alza de precios

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El aumento de los costos del combustible, el descontento con el estado de las escuelas, el deterioro de los servicios públicos y una crisis de vivienda han creado un clima perfectamente tormentoso para un otoño de protestas en Europa.

Multitudes han salido a las calles durante semanas en grandes ciudades, lo que ha derivado en detenciones, saqueos, heridos y violencia en Francia, Italia y Albania. En España y Portugal, han surgido campamentos de tiendas de campaña en protestas contra alquileres y costos de vivienda inalcanzables.

"La gente joven se siente decepcionada con el modelo (social) y vive una fuerte sensación de incertidumbre, de falta de control", afirmó María Silvestre, profesora de sociología de la Universidad de Deusto, en España. "Y cuando convergen situaciones concretas, como en España el desahucio de Maricarmen, de repente estalla una chispa que es capaz de aunar ese descontento y de lanzarlo a la calle".

Las ciudades se han convertido en campos de batalla a medida que varias de las principales economías de la Unión Europea, entre ellas Francia, Italia y España, se acercan a elecciones decisivas, en un momento en que los partidos de ultraderecha han logrado avances electorales en Alemania y podrían hacerlo en otros lugares. Esto ocurre también cuando Europa afronta un momento crítico en su apoyo a Ucrania, con el presidente estadounidense Donald Trump haciendo acercamientos a su homólogo Vladímir Putin incluso al tiempo que se culpa a Rusia de ataques híbridos cada vez más frecuentes en países de la OTAN.

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Políticos de derecha han aprovechado el caos. Aunque las protestas en Francia han parecido de base amplia, Trump consideró a los inmigrantes responsables de la destrucción y escribió en su plataforma Truth Social: "Los migrantes se han apoderado de Francia. ¡Deben CERRAR LAS FRONTERAS, RÁPIDO!" el lunes.

Muchas de las protestas han sido impulsadas por jóvenes frustrados. Otros elementos, incluidos agitadores vestidos de negro y enmascarados, han fomentado la violencia, pero las autoridades y la policía francesas no han culpado a los inmigrantes.

Un vistazo a lo que está impulsando el malestar.

Estudiantes denuncian disminución de recursos educativos

En Francia, que tiene una larga tradición de protesta popular, estudiantes de secundaria han organizado bloqueos y manifestaciones durante más de tres semanas, exigiendo más recursos para escuelas que califican de faltas de personal y deterioradas, especialmente en barrios de menores ingresos.

Las protestas se ampliaron después, cuando el sindicato francés CGT y otros activistas se sumaron a los estudiantes, que hacían una pausa por las vacaciones de otoño. El movimiento ahora incluye demandas por el aumento del costo de vida y por los servicios públicos.

Pese a que cientos de miles de personas marcharon pacíficamente, los disturbios del fin de semana llevaron a 2.400 detenciones y graves altercados en partes de Francia, incluidos saqueos en París, Marsella, Lyon y Burdeos. En Limoges, las llamas envolvieron el ayuntamiento del siglo XIX y casi destruyeron el edificio. Algunas escuelas fueron incendiadas. Estudiantes y alborotadores lanzaron bombas incendiarias y las fuerzas del orden respondieron con gas lacrimógeno, por lo que cientos de personas resultaron heridas.

El presidente francés Emmanuel Macron condenó la violencia del sábado y acusó a activistas de extrema izquierda de intentar fomentar el caos atacando edificios y a la policía.

"Quienes saquearon tendrán que pagar por los daños, y quienes buscaron derribar a la República rendirán cuentas", dijo Macron el domingo en un inusual mensaje televisado.

En España, maestros de primaria y secundaria iniciaron una huelga indefinida en Madrid la semana pasada para exigir mejores salarios y condiciones laborales. Docentes descontentos realizaron paros similares en otros lugares de España este año.

Vivienda inasequible frena a los jóvenes

En la céntrica Puerta del Sol de Madrid, tiendas de lona han cubierto la plaza durante semanas para protestar por el aumento de los costos de la vivienda, desencadenado por el desalojo de Maricarmen, una mujer de 87 años que después murió cuando estaba hospitalizada. Campamentos de protesta más pequeños surgieron luego en otras ciudades españolas.

Algunas cosas han cambiado desde que comenzó el campamento: la presión pública llevó al gobierno socialista en el poder a aprobar medidas de vivienda asequible, pero la falta de apoyo en el Parlamento hizo que no salieran adelante, lo que desencadenó unas elecciones anticipadas anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para noviembre. Además habrá una huelga general en noviembre —la primera en 14 años.

También se han producido grandes protestas por la vivienda en Barcelona, un punto neurálgico del turismo masivo y de los desafíos habitacionales de España.

En España, el salario mínimo es de 1.221 euros (1.370 dólares) y el alquiler mensual promedio de un apartamento de 80 metros cuadrados ronda los 1.130 euros (unos 1.270 dólares), según un análisis del diario económico Expansión.

"La mayoría de mi sueldo se va destinado al alquiler. A mi compañera de piso, le cuesta llegar a fin de mes como a mí", comentó Diana Manzanares, una camarera de 20 años en el campamento de Madrid. "Es mi realidad y la realidad de la mayoría de las personas que estamos viviendo en esta ciudad".

Protestas similares por la vivienda han surgido en las mayores ciudades de Portugal, Lisboa y Oporto.

Costos de vida insostenibles ante aumento de inflación en Italia

"Italia in Piazza" ("Italia en las calles"), ha movilizado a miles de manifestantes, que expresan demandas de mejores empleos, atención sanitaria, educación y acceso a la vivienda, así como salarios más altos para afrontar el aumento de los costos. La inflación en Italia subió al 4,2% en septiembre, superando el 3,8% de la eurozona, según datos del gobierno.

Las marchas pacíficas se tornaron violentas durante el fin de semana en tres ciudades del norte: en Turín y Bolonia, y en Milán —la capital financiera y de la moda de Italia—, donde alborotadores se enfrentaron con la policía, saquearon tiendas e incendiaron propiedades.

En Milán, 271 personas fueron detenidas durante dos días de disturbios —la mayoría menores de edad—, informó la policía. Se reportó que 14 miembros de las fuerzas de seguridad resultaron heridos.

Y ahora un grupo recién formado que se hace llamar el "Movimiento 17 de Oct." ha anunciado lo que describe como una "movilización permanente", convocando a sus simpatizantes a manifestarse todos los sábados a las 15.00 en ciudades de toda Italia, comenzando en Milán.

Estudiantes en Albania se suman a protestas anticorrupción

En Albania, las protestas contra el gobierno continuaron el domingo por sexto día consecutivo en Tirana, con más enfrentamientos entre manifestantes y la policía. La violencia se intensificó luego que estudiantes de secundaria y universitarios se unieran al amplio movimiento antigubernamental "Flamingo ", que exige la renuncia del primer ministro socialista Edi Rama.

Rama ha condenado las protestas, afirmando que los participantes habían sido "ideologizados y radicalizados" por antifa, un término paraguas para militantes de extrema izquierda organizados de manera laxa en Estados Unidos, donde Trump ha designado al movimiento como organización terrorista.

Poner fin a la corrupción es una de las principales exigencias del movimiento cívico albanés —nombrado por el hábitat natural de los flamencos en una zona donde el gobierno de Rama acordó permitir un gran desarrollo turístico de lujo vinculado a Jared Kushner, yerno de Trump. También quieren protecciones para la atención sanitaria, la educación y las pensiones públicas, según su sitio web.

En Serbia, estudiantes universitarios que han encabezado protestas masivas anticorrupción durante casi dos años ahora están desafiando un regreso del poderoso líder populista del país balcánico, Aleksandar Vucic, en elecciones parlamentarias anticipadas este mes.

El expresidente autoritario contempla regresar como primer ministro tras la votación del 25 de octubre. Se cree que el partido Lista de Estudiantes, respaldado por jóvenes, está compitiendo de cerca con el partido de Vucic, lo que hace incierto el resultado y aviva temores de posible violencia.