Estudiante de IPN crea app con IA para finanzas personales

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Para ayudar a las personas a identificar en qué gastan su dinero, cuánto pueden ahorrar y qué hábitos afectan sus finanzas, un estudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN) desarrolló una aplicación que utiliza inteligencia artificial (IA) para analizar ingresos y egresos, detectar gastos excesivos y ofrecer recomendaciones personalizadas.

La herramienta permite registrar movimientos financieros mediante mensajes de WhatsApp, sin necesidad de llenar formularios.

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Jesús Eduardo Fragoso Torres, alumno de Ingeniería en Telemática de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (UPIITA), creó una plataforma web que combina inteligencia artificial, aprendizaje automático y un chatbot para evaluar la salud financiera de los usuarios y ayudarlos a administrar sus recursos.La aplicación permite ingresar información directamente desde una página web o mediante mensajes escritos en WhatsApp. A través de técnicas de procesamiento de lenguaje natural, identifica automáticamente el monto de cada operación, si se trata de un ingreso o gasto, la categoría correspondiente y la fecha, para incorporar esos datos al historial financiero.De esta manera, los usuarios pueden llevar un registro de sus movimientos cotidianos sin tener que capturar manualmente cada operación en formularios, una de las principales dificultades que presentan las herramientas convencionales de administración del dinero.El proyecto surgió durante la pandemia de Covid-19, cuando Fragoso Torres observó las dificultades económicas que enfrentaron familiares y vecinos debido a la pérdida de empleos y la disminución de ingresos."Durante la pandemia, varios vecinos y familiares se quedaron sin trabajo, pasaron de tener ingresos estables a no tener nada y empezaron con préstamos y créditos. Entonces me puse a indagar cuál era el problema y encontré que, además de las circunstancias económicas, en México no tenemos suficientemente arraigada una cultura de la salud financiera", explicó en un comunicado.A partir de esa experiencia, el estudiante decidió desarrollar una herramienta que no se limitara a registrar ingresos y gastos, sino que también permitiera evaluar la situación económica de cada persona y ofrecer orientación para mejorarla.La plataforma incorpora gráficas que muestran la distribución de los recursos, los movimientos registrados y el comportamiento de los gastos, con el propósito de facilitar la identificación de hábitos de consumo y posibles desequilibrios en el presupuesto.También utiliza la metodología FinHealth Score, desarrollada por Financial Health Network, que evalúa cuatro aspectos fundamentales de las finanzas personales: gastar menos de lo que se gana, disponer de ahorros suficientes, contar con seguros adecuados y tener un plan financiero para el futuro.Con base en esa evaluación y en el historial de operaciones, los algoritmos de aprendizaje automático identifican patrones y posibles anomalías, entre ellas gastos superiores a los ingresos, falta de ahorro y ausencia de planificación financiera.Posteriormente, un sistema de inteligencia artificial generativa convierte los resultados del análisis en sugerencias redactadas en un lenguaje sencillo, para que cada usuario comprenda qué aspectos de sus finanzas puede mejorar.Las recomendaciones están dirigidas a organizar mejor el presupuesto, reducir gastos recurrentes, fortalecer la capacidad de ahorro, establecer metas financieras y prepararse para enfrentar imprevistos económicos."Lo que hace diferente a esta aplicación es que no solamente registra ingresos y egresos, sino que también ayuda a identificar en qué estamos gastando y qué podemos mejorar", señaló Fragoso Torres.El desarrollo tecnológico contó con la asesoría de los profesores Miguel Félix Mata Rivera y Niels Henrik Navarrete Manzanilla, ambos de la UPIITA, quienes acompañaron al estudiante durante la elaboración del proyecto.Para proteger los datos personales y financieros, la plataforma incorpora mecanismos de cifrado y otras medidas de seguridad destinadas a resguardar la información proporcionada por los usuarios.La iniciativa busca facilitar el acceso a herramientas de educación financiera mediante tecnologías digitales y promover que las personas comprendan sus hábitos de consumo antes de tomar decisiones relacionadas con préstamos, ahorro o distribución de sus ingresos.