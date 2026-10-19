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Mueren 12 migrantes en naufragios frente a islas griegas

Dos naufragios en Lesbos y Samos dejaron 12 migrantes muertos, entre ellos un bebé, y varios rescatados.

Por AP

Octubre 19, 2026 02:43 p.m.
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Mueren 12 migrantes en naufragios frente a islas griegas
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      Una docena de migrantes murió en vuelcos separados de lanchas rápidas frente a las islas griegas de Lesbos y Samos, informó el lunes Guardia Costera de Grecia. Entre los fallecidos había un bebé.

      Seis personas murieron cuando una lancha rápida que transportaba a migrantes sirios y palestinos golpeó con su proa el costado de babor de una embarcación de la Guardia Costera griega y volcó al sur de Lesbos a última hora del domingo, relató a The Associated Press un portavoz de la Guardia Costera bajo la condición habitual de anonimato.

      Entre los muertos había cuatro hombres, una mujer y un bebé. Otras ocho personas, incluida una que fue detenida como presunto traficante de personas, fueron rescatadas.

      Otra lancha rápida volcó al norte de la isla de Samos alrededor del amanecer del lunes, lo que provocó la muerte de cinco hombres y una mujer. Hasta ahora se ha rescatado a unas 15 personas, entre ellas un hombre iraní sospechoso de ser traficante de personas.

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      El portavoz indicó que una embarcación de la Guardia Costera y un helicóptero seguían en la zona buscando a otros tres pasajeros desaparecidos.

      El ministro griego de Asuntos Marítimos, Vasilis Kikilias, manifestó su "tristeza y rabia" por el vuelco en Lesbos en una publicación en X, y calificó la muerte de seis personas como el "acto criminal de los traficantes de esclavos de la era moderna".

      "Nuestra postura es clara: tolerancia cero con los traficantes de personas", afirmó Kikilias.

      Grecia es uno de los principales puntos de entrada a la Unión Europea para quienes huyen de conflictos y pobreza en Oriente Medio, África y Asia, y muchos realizan el trayecto corto pero a menudo peligroso desde la costa turca hasta islas griegas cercanas en botes inflables u otras embarcaciones pequeñas.

      La agencia de control fronterizo de la Unión Europea, Frontex, informó el lunes que, aunque los cruces irregulares hacia el bloque de 27 países miembros habían bajado en un tercio en lo que va de año, el Mediterráneo oriental era la ruta más transitada.

      La agencia señaló que en los tres primeros trimestres de 2026 se registraron alrededor de 31.800 cruces, una caída del 15% en comparación con el mismo periodo del año pasado. El corredor desde Libia hasta Creta fue el tramo más concurrido de la ruta, por delante de las islas del Egeo oriental y la frontera terrestre con Turquía, mientras que Chipre representó una proporción pequeña.

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