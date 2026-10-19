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México refinancia deuda por 238 mil mdp en mercado local

La operación permitió extender el plazo promedio de la deuda refinanciada en 2.9 años y mejorar la liquidez local.

Por El Universal

Octubre 19, 2026 02:59 p.m.
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México refinancia deuda por 238 mil mdp en mercado local
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      México logró refinanciar deuda por 238 mil 153 millones de pesos en el mercado local, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

      Representa la sexta operación de refinanciamiento en el mercado local en lo que va del presente año, destacó la dependencia en un comunicado.

      Consistió en sustituir valores gubernamentales que vencían este año y en 2043 por otros de más largo plazo, señaló.

      Explicó que eso permitió extender el plazo promedio de la deuda refinanciada en 2.9 años, con lo cual se fortalece la composición del portafolio y favorece una mayor profundidad y liquidez en el mercado local.

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      Se sustituyeron Cetes, Bondes F, Bonos M y Udibonos con vencimientos entre los años 2026 y 2043, por los mismos instrumentos, pero con vencimientos entre los años 2027 y 2047, por un monto total de 238 mil 153 millones de pesos.

      Detalló que se recompró deuda de corto plazo por 18 mil 823 millones de pesos con vencimientos en 2026, en tanto que 123 mil 910 millones de pesos a pagar en 2027.

      Mientras que 44 mil 094 millones de pesos a vencimientos en 2028, y 51 mil 326 millones de pesos a vencimientos en años posteriores.

      Según la SHCP, las condiciones obtenidas reflejan la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros en la solidez macroeconómica del país.

      También como parte del compromiso del gobierno de México con la sostenibilidad de la deuda pública, la conducción prudente de las finanzas públicas y el cumplimiento de los lineamientos aprobados por el Honorable Congreso de la Unión para el ejercicio fiscal 2026.

      Hacienda enfatizó que dicha operación contribuye a optimizar el perfil de vencimientos de la deuda en pesos, fortalecer la estructura del portafolio gubernamental y mejorar las condiciones de liquidez del mercado local.

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