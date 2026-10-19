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Frente frío 2 provoca descenso de temperatura en siete estados

Autoridades realizan evacuaciones en zonas bajas de Veracruz ante crecida de ríos.

Por El Universal

Octubre 19, 2026 02:35 p.m.
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Frente frío 2 provoca descenso de temperatura en siete estados
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      La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), hizo un llamado a los habitantes de Veracruz, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo para extremar precauciones y fortalecer acciones de autocuidado ante los efectos del frente frío número 2.


      A través de un comunicado, explicó que, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío número 2 se mantiene con características de estacionario sobre el este y sureste del Golfo de México.

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      Detalló que el fenómeno ocasionará lluvias puntuales torrenciales en el sur de Veracruz, oeste de Tabasco, noroeste de Chiapas y noreste de Oaxaca, así como lluvias muy fuertes y fuertes en Yucatán, Quintana Roo y Campeche.
      Precisó que la masa de aire polar asociada mantendrá un descenso de temperatura y evento de "Norte" con rachas de 60 a 80 km/h en el centro y sur de Veracruz y en el Istmo y golfo de Tehuantepec, y rachas de 40 a 60 km/h en Tabasco.
      Adicionalmente, puntualizó que las precipitaciones de los últimos días han generado la crecida repentina de arroyos de respuesta rápida, así como el aumento en los caudales y márgenes de ríos y lagunas.
      Por ello, recomendó a la población a extremar precauciones y, en caso de que las autoridades indiquen evacuar por encontrarse en una zona de alto riesgo, hacerlo de inmediato.
      Destacó que personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Secretaría de Marina (Marina) brinda apoyo en los traslados que realizan las autoridades estatales y municipales para llevar a las familias que habitan en zonas bajas a refugios temporales de manera segura.
      Añadió que en Veracruz, ante el aumento del nivel de los ríos en la región sur, se realizan evacuaciones en zonas bajas de los municipios de Agua Dulce, Coatzacoalcos, Ixhuatlán del Sureste, Las Choapas, Moloacán y Nanchital para trasladar a las familias a lugares seguros, incluidos refugios temporales habilitados por las autoridades estatales y municipales.
      Asimismo, pidió a la población mantenerse informada de forma permanente a través de los canales institucionales del Servicio Meteorológico Nacional, Conagua, la CNPC, las unidades estatales y municipales de Protección Civil, y evitar la difusión de rumores e información no verificada.

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