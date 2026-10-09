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Protestas se endurecen en Francia

Por EFE

Octubre 09, 2026 03:00 a.m.
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Protestas se endurecen en Francia
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      París, Fra.- Francia vivió este jueves una nueva jornada de protestas estudiantiles salpicadas por enfrentamientos entre policía y manifestantes y por episodios como el saqueo de un instituto en Burdeos, al tiempo que el Gobierno francés ultima las respuestas concretas para aplacar la revuelta, como la llegada a las aulas de 3,000 profesores suplentes de aquí al próximo martes.

      Tras las masivas movilizaciones del martes pasado, donde se registraron hasta 450,000 personas -según los sindicatos-, la de hoy, sin tener el mismo alcance, logró 71,500 manifestantes, de los cuales 24,500 se encontraban en París, según el Ministerio de Interior. Hubo 504 arrestos y 48 agentes de policía heridos.

      Aunque no se registraron incidentes graves, Interior señaló en un comunicado un aumento de la violencia urbana que se registró al margen de las protestas estudiantiles "pacíficas, menoscabando su legítima expresión" para reivindicar una mejora en las condiciones de estudio para los 2.7 millones de estudiantes de institutos de secundaria en Francia.

      "Necesitamos ya medidas concretas. Mientras no se pongan encima de la mesa 10.000 millones de euros, no pararemos la movilización", advirtió la portavoz estudiantil, Sabrine Kharbach.

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