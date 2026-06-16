Médico imputado dice que le impidieron visitar a Maradona días antes de su muerte

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BUENOS AIRES (AP) — Un médico clínico imputado en el juicio por la muerte del ídolo argentino Diego Maradona declaró el martes que otros profesionales de la salud procesados le impidieron visitar al exfutbolista días antes de su fallecimiento el 25 de noviembre de 2020.

Declaración de Pedro Di Spagna sobre impedimentos para visitar a Maradona

Pedro Di Spagna dijo ante el tribunal que intenta dilucidar las circunstancias del deceso que Nancy Forlini, coordinadora de cuidados domiciliarios de la empresa privada Swiss Medical y también imputada en la causa, rechazó sus intentos de revisar a Maradona por indicación de la psiquiatra Agustina Cosachov, otra de las acusadas.

El médico explicó que el 19 de noviembre, cuando quiso acudir a la casa en las afueras de Buenos Aires donde Maradona cumplía una internación domiciliaria, recibió un audio de la doctora Forlini "diciéndome que no" asistiera por indicación de Cosachov.

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Según el médico, que era un profesional disponible para interconsultas, Forlini le explicó que los "médicos tratantes" o cuidadores directos del exfutbolista habían decidido suspender esas visitas para permitir que descansara y reprogramarlas para la semana siguiente.

Di Spagna hizo escuchar al tribunal un audio de una comunicación por WhatsApp que mantuvo con Forlini en la que ella dijo "acabo de hablar con la psiquiatra, me dice que prefiere como lo ve —no es una decisión familiar, sino una decisión de los médicos tratantes— dejarlo descansar todo este fin de semana, que no tenga mucha gente".

"Yo acato la decisión de los médicos tratantes. Forlini era mi nexo con la familia y con los médicos tratantes; ella es quien me da la orden", afirmó Di Spagna. Agregó que también le aseguraron que, ante una eventual emergencia, llamarían a una ambulancia disponible las 24 horas.

Condiciones y testimonios sobre la internación domiciliaria de Maradona

El médico acotó además que el día anterior —18 de noviembre—tampoco pudo revisar a Maradona junto a un nutricionista y se quedó en el jardín adyacente a la vivienda por orden del propio astro.

Di Spagna recordó que Gianinna y Jana Maradona, dos de las hijas del exfutbolista, intentaron persuadir a su padre para que aceptara la atención médica.

"Yo el 18 vi dos hijas con amor a su padre. Vi a Gianinna y a Jana que iban y venían para intentar convencer a su padre", señaló el médico.

El excapitán de la selección argentina campeona del mundo en 1986 murió a los 60 años a causa de una insuficiencia cardíaca, mientras cumplía una internación domiciliaria para recuperarse de una cirugía realizada dos semanas antes para removerle un hematoma subdural.

Durante el juicio, familiares de Maradona y varios profesionales de la salud han declarado que la vivienda donde permanecía carecía del equipamiento adecuado para asistirlo, de una ambulancia preparada para trasladarlo a un hospital en caso de urgencia y de condiciones apropiadas de salubridad en la habitación donde estaba postrado.

Otros acusados en el juicio son el neurocirujano Leopoldo Luque, el psicólogo Carlos Díaz, el representante de la empresa encargada del servicio de enfermería Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.