Binomios caninos de la Defensa vigilan el FIFA Fan Fest del Zócalo

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Binomios caninos

de la(Defensa) vigilan el

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en elcapitalino.Lospara reforzar la vigilancia y seguridad de los aficionados que acuden a la plancha.En tanto,capitalina (SSC) patrullan las inmediaciones delIncluso,hacen presencia en el festival.Al exterior la vigilancia está a cargo deen losPor, eldelcapitalino se registró entre los muros metálicos y conen comparación con el fin de semana.