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Binomios caninos de la Defensa vigilan el FIFA Fan Fest del Zócalo

Policías capitalinos, incluyendo la Policía de Género, patrullan las inmediaciones del Zócalo para reforzar la vigilancia.

Por El Universal

Junio 16, 2026 06:20 p.m.
A
Binomios caninos de la Defensa vigilan el FIFA Fan Fest del Zócalo
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      FIFA Fan Fest en el Zócalo capitalino.
      Los elementos de la Sedenarecorren el Zócalo para reforzar la vigilancia y seguridad de los aficionados que acuden a la plancha.
      En tanto, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) patrullan las inmediaciones del Zócalo.
      Incluso, elementos de la Policía de Género hacen presencia en el festival.
      Al exterior la vigilancia está a cargo de policías desplegados en los diversos accesos.
      Por sexto día consecutivo, el FIFA Fan Fest del Zócalo capitalino se registró entre los muros metálicos y con mayores medidas de seguridad en comparación con el fin de semana.

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