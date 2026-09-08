Grecia Quiroz pide a FGR atraer caso asesinato de Carlos Manzo

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 8 (EL UNIVERSAL).- La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) atraer a la "brevedad" el caso del asesinato de su esposo y exalcalde Carlos Manzo, al considerar que es competencia federal debido a la participación del crimen organizado.

Petición formal a la Fiscalía General de la República

Al no ser recibida por la fiscal Ernestina Godoy Ramos, a quien solicitó tener acercamiento desde hace meses, la funcionaria acudió este martes a la sede de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México con el fin de realizar la petición formal.

"Hace algunos meses había solicitado a la fiscal Ernestina (Godoy) tener un acercamiento con ella. Sin embargo, entiendo la serie de ocupaciones que tiene. A diez meses del asesinato de Carlos, creo yo que es muy importante que la Fiscalía General de la República sea quien atraiga el caso. No podemos fraccionar el tema de que una parte la esté investigando el estado de Michoacán y otra parte la FGR", comentó.

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Motivos para la intervención federal

Entrevistada al salir de la sede de la FGR, la lideresa del Movimiento del Sombrero consideró que el hecho de que ya haya intervenido la delincuencia organizada en el homicidio registrado en noviembre del año pasado es motivo para que el asunto se atraiga a la "brevedad" por esta dependencia.

-----"Acercamiento con Sheinbaum es como funcionaria"

Acerca de lo dicho esta mañana por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien rechazó recibirla porque no se reúne con aspirantes a una candidatura electoral, Quiroz García contestó que el acercamiento que busca con la mandataria federal es como presidenta municipal y no como candidata pues, dijo, aún no lo es.

"Mi acercamiento con ella, más que nada, es en mi calidad de presidenta municipal sustituta, a lo cual creo que tengo el derecho de poder tener un acercamiento con ella para lo que sucede en Uruapan".

"En segunda, pues, en calidad de víctima directa por lo que le sucedió a Carlos. Y, pues, esa, más que nada, era la intención de tener un acercamiento con ella lejos del tema político, que creo no tiene por qué intervenir dentro de esta carpeta", respondió.

Apoyo y seguimiento de autoridades de seguridad

Agradece atención de García Harfuch

Afirmó que ha sido respetuosa y ha tenido acercamiento con el secretario de seguridad y protección ciudadana, Omar García Harfuch, al cual agradeció que en todo momento responde los mensajes.

La presidenta municipal de Uruapan aseguró que acude a la federación debido a que tiene confianza y espera que el caso de su esposo no se politice y que sea la FGR la que tenga los elementos para investigar.

"Hay que dejar claro que yo creo que la carpeta hasta este momento ya está cerrada. Prácticamente, el mismo fiscal lo ha comentado, que el tema de las detenciones, pues, ya llegaron a su punto. Entonces, creo yo que precisamente es momento de que la Fiscalía General de la República atraiga el caso", enfatizó.

Y dejó en claro: "No, yo no estoy aquí por un tema electoral ni mucho menos, estoy por un tema de justicia y declaración en el tema de la cesión".