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Tren Suburbano: horario en que operará este 16 de septiembre

La línea cuenta con siete estaciones que conectan la Zona Metropolitana del Valle de México con Cuautitlán.

Por El Universal

Septiembre 08, 2026 05:58 p.m.
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Tren Suburbano: horario en que operará este 16 de septiembre
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      CUAUTITLÁN IZCALLI, Méx., septiembre 8 (EL UNIVERSAL).- El miércoles 16 de septiembre el Tren Suburbano tendrá un horario festivo, debido a la conmemoración del Día de la Independencia de México.

      Horario especial y frecuencia del Tren Suburbano

      Ferrocarriles Suburbanos precisó que el servicio será de 07:00 a 00:30 horas, con una frecuencia de paso entre trenes de cada 15 minutos.

      La empresa privada que aún opera el Sistema 1 del Tren Suburbano Buenavista-Cuautitlán pidió a los usuarios consultar sus redes sociales oficiales, la aplicación "Mi Suburbano" y en la página de internet www.fsuburbanos.com para consultar información.

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      Conexión y estaciones del Tren Suburbano

      La línea Buenavista-Cuautitlán conecta a usuarios de la Zona Metropolitana del Valle de México y cuenta con 7 estaciones que son Buenavista, Fortuna, Tlalnepantla, San Rafael, Lechería, Tultitlán y Cuautitlán.

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