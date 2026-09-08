Tren Suburbano: horario en que operará este 16 de septiembre
La línea cuenta con siete estaciones que conectan la Zona Metropolitana del Valle de México con Cuautitlán.
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CUAUTITLÁN IZCALLI, Méx., septiembre 8 (EL UNIVERSAL).- El miércoles 16 de septiembre el Tren Suburbano tendrá un horario festivo, debido a la conmemoración del Día de la Independencia de México.
Horario especial y frecuencia del Tren Suburbano
Ferrocarriles Suburbanos precisó que el servicio será de 07:00 a 00:30 horas, con una frecuencia de paso entre trenes de cada 15 minutos.
La empresa privada que aún opera el Sistema 1 del Tren Suburbano Buenavista-Cuautitlán pidió a los usuarios consultar sus redes sociales oficiales, la aplicación "Mi Suburbano" y en la página de internet www.fsuburbanos.com para consultar información.
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Conexión y estaciones del Tren Suburbano
La línea Buenavista-Cuautitlán conecta a usuarios de la Zona Metropolitana del Valle de México y cuenta con 7 estaciones que son Buenavista, Fortuna, Tlalnepantla, San Rafael, Lechería, Tultitlán y Cuautitlán.
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