Tren Suburbano: horario en que operará este 16 de septiembre

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CUAUTITLÁN IZCALLI, Méx., septiembre 8 (EL UNIVERSAL).- El miércoles 16 de septiembre el Tren Suburbano tendrá un horario festivo, debido a la conmemoración del Día de la Independencia de México.

Horario especial y frecuencia del Tren Suburbano

Ferrocarriles Suburbanos precisó que el servicio será de 07:00 a 00:30 horas, con una frecuencia de paso entre trenes de cada 15 minutos.

La empresa privada que aún opera el Sistema 1 del Tren Suburbano Buenavista-Cuautitlán pidió a los usuarios consultar sus redes sociales oficiales, la aplicación "Mi Suburbano" y en la página de internet www.fsuburbanos.com para consultar información.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Conexión y estaciones del Tren Suburbano

La línea Buenavista-Cuautitlán conecta a usuarios de la Zona Metropolitana del Valle de México y cuenta con 7 estaciones que son Buenavista, Fortuna, Tlalnepantla, San Rafael, Lechería, Tultitlán y Cuautitlán.