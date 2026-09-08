Gala Montes renuncia a La casa de los famosos México tras inquietudes

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Gala Montes decidió renunciar a su estancia de "La casa de los famosos México", en su cuarta temporada, a menos de 48 horas de su ingreso al reality de Televisa, pero antes de que tomase la decisión, los 10 integrantes que aún forman parte de esta edición, mostraron preocupación por los comportamientos de la actriz que, a su parecer, no eran habituales.

Participantes de LCDLFM expresan inquietud por comportamiento de Gala Montes

La producción del programa, producido por Rosa María Noguerón, sorprendió por un post, compartido, alrededor de las 17:00 horas de este martes, 8 de septiembre, en el que daban a conocer que la cantante y actriz deliberó que deseaba abandonar la casa, sin que se detallará los motivos de su decisión.

Han sido muchas las especulaciones que, no sólo el público que consume los contenidos de la "LCDLFM" ha hecho, sino personajes como Poncho de Nigris o, la propia madre de Gala, Crista Montes quienes externaron su preocupación por la joven y coincidieron en que no se encuentra en un estado emocional idóneo para unirse a la competencia.

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Testimonios dentro de La casa de los famosos México sobre Gala Montes

Dentro de la casa, la presencia de Montes no pasó desapercibida, no sólo porque representaba una nueva contendiente, sino porque para ellos, su actuar y expresar se distinguía de un comportamiento "normal".

Cynthia Klitbo, una de las participantes que mejor la conocía de proyectos pasados, habló de su comportamiento. "Gala, (no sé dónde está), ha de estar hablando con la cámara, está muy inquieta, muy... le costó mucho trabajo quedarse sentada, segura ya está dormida o ha de estar hablando con una cámara".

Por su parte, Karina Torres, que vivió un proceso de recuperación por la dependencia a estupefacientes, también observó con detenimiento a la actriz, desde que inició su estancia, pues hay quienes afirman que la noche anterior a su llegada a la casa, hubo amigos suyos que, a través de sus cuentas, compartieron historias en donde consumieron marihuana y bebidas alcohólicas.