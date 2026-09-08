logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Fotogalería

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Detienen a trabajadora de ayuntamiento de Tecate con metanfetamina

Se incautaron 153 libras de metanfetamina ocultas en un Nissan Rogue 2020 durante la inspección fronteriza.

Por El Universal

Septiembre 08, 2026 06:05 p.m.
A
Detienen a trabajadora de ayuntamiento de Tecate con metanfetamina
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 8 (EL UNIVERSAL).- Las autoridades estadounidenses detuvieron a Nancy Beatriz Ortega Olazagasti, ciudadana mexicana, al intentar cruzar casi 70 kilos de metanfetamina en la frontera.

      Detalles confirmados

      En un comunicado, la Fiscalía de Estados Unidos, Distrito Sur de California, informó que el 26 de agosto, "fue arrestada y acusada de importación de sustancias controladas".

      Según la denuncia, "agentes de Aduanas y Protección Fronteriza descubrieron 153 libras (casi 70 kilos) de metanfetamina ocultas en un compartimento no original debajo del piso de los asientos del conductor y del pasajero del Nissan Rogue 2020 que conducía mientras solicitaba la entrada a Estados Unidos en el puerto de entrada de Tecate".

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Acciones de la autoridad

      En el comunicado se destaca que "los fiscales federales del Distrito Sur de California presentaron en la semana pasada 71 casos relacionados con la frontera, incluyendo cargos por introducir extranjeros con fines de lucro, reingresar a los Estados Unidos después de la deportación e importación de sustancias controladas".

      En el portal de Transparencia se identifica a Ortega Olazagasti como empleada activa de la administración del alcalde morenista Román Cota Muñoz, en Tecate, Baja California.

      Presuntamente, la detenida colabora en el departamento de Justicia Cívica del Ayuntamiento de Tecate.

      Autoridades locales y nacionales no se han pronunciado al respecto.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Detienen a trabajadora de ayuntamiento de Tecate con metanfetamina
      Detienen a trabajadora de ayuntamiento de Tecate con metanfetamina

      Detienen a trabajadora de ayuntamiento de Tecate con metanfetamina

      SLP

      El Universal

      Se incautaron 153 libras de metanfetamina ocultas en un Nissan Rogue 2020 durante la inspección fronteriza.

      Tren Suburbano: horario en que operará este 16 de septiembre
      Tren Suburbano: horario en que operará este 16 de septiembre

      Tren Suburbano: horario en que operará este 16 de septiembre

      SLP

      El Universal

      La línea cuenta con siete estaciones que conectan la Zona Metropolitana del Valle de México con Cuautitlán.

      Grecia Quiroz pide a FGR atraer caso asesinato de Carlos Manzo
      Grecia Quiroz pide a FGR atraer caso asesinato de Carlos Manzo

      Grecia Quiroz pide a FGR atraer caso asesinato de Carlos Manzo

      SLP

      El Universal

      La funcionaria agradece apoyo de Omar García Harfuch y aclara que su petición no es política.

      Morelos cancela pirotecnia en fiestas patrias y ofrece luces
      Morelos cancela pirotecnia en fiestas patrias y ofrece luces

      Morelos cancela pirotecnia en fiestas patrias y ofrece luces

      SLP

      El Universal

      Majo Aguilar será la artista principal en la celebración del 15 de septiembre en Morelos.