Putin rechaza un "cara a cara" con Zelenski
El presidente ruso rehúsa una reunión con su homólogo ucraniano, quien así lo propuso
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San Petersburgo, Rusia.- El presidente ruso Vladímir Putin rechazó el viernes una propuesta del mandatario ucraniano Volodímir Zelenski para una negociación cara a cara sobre el conflicto, afirmando que no ve "ningún sentido" en ello.
La carta del jueves, el primer mensaje público que Zelenski ha escrito directamente a Putin desde que Rusia envió tropas a Ucrania en 2022, fue una crítica contundente de los 26 años del líder ruso en el poder, así como algunas burlas sobre su edad.
Al hablar en el Foro Económico Internacional anual de San Petersburgo, Putin describió la carta abierta de Zelenski que proponía la reunión como "grosera".
"¿Es una forma de crear condiciones para reuniones personales y conversaciones, o de crear un entorno que haga imposibles las reuniones personales?", declaró Putin en una sesión de preguntas y respuestas en el Foro Económico Internacional anual de San Petersburgo. "Creo que es lo segundo".
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Añadió que un empresario ruso, a quien no identificó, viajó a Kiev el mes pasado y se reunió con Zelenski para escuchar su oferta de una reunión personal.
Sin embargo, Putin indicó que no ve "ningún sentido" en la reunión, particularmente después de un ataque con drones del 22 de mayo contra un dormitorio universitario en la región de Luhansk controlada por Rusia que, según Moscú, mató a 21 personas e hirió a decenas más.
En respuesta a las pullas de Zelenski sobre su edad y su larga permanencia en el poder, Putin, de 73 años, señaló a otros líderes mundiales que son mayores, y añadió que "lo principal no es la edad; lo principal es la capacidad de trabajar".
También se burló de la accidental reunión de Zelenski en el Despacho Oval en 2025 y agradeció al presidente estadounidense Donald Trump por "educar" a Zelenski "ante los ojos del mundo entero" y enseñarle un código de vestimenta adecuado.
Putin volvió a rechazar el jueves el impulso de Zelenski por un alto al fuego inmediato, al argumentar que Moscú quiere un arreglo total, no una tregua temporal.
Putin señaló que Rusia está abierta a un trato sobre Ucrania en línea con los entendimientos alcanzados en su cumbre del año pasado con el presidente estadounidense Donald Trump en Anchorage, Alaska.
"Sería mejor terminar la guerra acordando los compromisos de los que se habló en Anchorage", dijo.
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