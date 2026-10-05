Rastrean la avioneta médica que se desplomó

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Massachusetts.- Las autoridades planeaban rastrear el lecho marino en su búsqueda de una aeroambulancia desaparecida frente a la costa de Massachusetts con seis personas a bordo.

La Administración Federal de Aviación se comunicó con la Guardia Costera a las 2 de la mañana del sábado para informar que había perdido contacto con la avioneta Gulfstream G100, que iba de Bermudas a Boston con cuatro canadienses y dos ciudadanos bermudeños.

Más tarde el sábado, los equipos de búsqueda encontraron un "campo de escombros" frente a la costa de Nantucket, indicó el contralmirante Matt Lake, del Distrito Noreste de la Guardia Costera, en una conferencia de prensa el domingo.

Tripulaciones de la Guardia Costera, junto con el Ala de Rescate Aéreo de la Guardia Nacional de Nueva York y autoridades de Massachusetts, han registrado desde entonces un área de 7.356 kilómetros cuadrados utilizando avionetas, helicópteros, embarcaciones y guardacostas.

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"Esta es un área de búsqueda grande y difícil", declaró Lake.

La avioneta, registrada en Canadá, llevaba cuatro miembros de la tripulación y dos pasajeros cuando despegó del Aeropuerto Internacional LF Wade de Bermudas para el vuelo nocturno hacia Massachusetts, según operador en Bermudas.