Recupera Kiko fuerza categoría 4

MIAMI.- El huracán Kiko recuperó fuerza de categoría 4 el viernes en su camino hacia Hawai, mientras que el ciclón postropical Lorena arrojaba fuertes lluvias en la península de Baja California, México, dijeron los meteorólogos el viernes.

Kiko tenía vientos máximos sostenidos de 215 km/h, y el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) dijo que podría fortalecerse todavía más la tarde y noche del viernes.

El huracán estaba a unos 1.925 kilómetros (1.195 millas) al este-sureste de Hilo, Hawai, pero los meteorólogos indicaron que podría afectar el estado la próxima semana. El huracán se movió hacia el oeste-noroeste a 17 km/h (10 mph), dijeron los meteorólogos. Algunas islas hawaianas podrían experimentar marejadas y corrientes de resaca desde el fin de semana.

Otros impactos de Kiko eran posibles, pero los meteorólogos dijeron que era demasiado pronto para conocer las ubicaciones exactas o la intensidad. No había alertas vigentes; Sin embargo, se aconsejó a las personas en Hawai que están atentas al progreso del huracán.

Los huracanes se clasifican utilizando la escala Saffir-Simpson, con categorías del 1 al 5 según la intensidad de sus vientos.

Kiko había alcanzado anteriormente la categoría 4 el miércoles. Se esperaba un debilitamiento lento del huracán a partir del sábado, dijeron los meteorólogos.

El NHC emitió su último aviso público para el ciclo postropical Lorena el viernes por la mañana. En ese momento, el sistema tenía vientos máximos sostenidos de 56 km/h (35 mph) y estaba estacionado a unos 274 kilómetros (170 millas) al oeste de Cabo San Lázaro, México.

Se prevé que Lorena se disipe el domingo, dijo la agencia meteorológica, pero aún podría arrojar hasta 30 centímetros (12 pulgadas) de lluvia en partes de los estados mexicanos de Baja California Sur, Baja California, Sonora y Sinaloa. El riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en esas regiones se mantiene hasta la noche del viernes.

En Arizona y Nuevo México, aún es posible que se produzcan lluvias de hasta 10 centímetros (4 pulgadas), las cuales podrían provocar inundaciones repentinas aisladas hasta el sábado, dijo la agencia meteorológica.