Redada migratoria en planta de Georgia

ELLABELL, Georgia.- Las autoridades de inmigración de Estados Unidos informaron el viernes que detuvieron a 475 personas, la mayoría de ellas ciudadanos surcoreanos, cuando cientos de agentes federales allanaron el extenso sitio de fabricación en Georgia donde la automotriz surcoreana Hyundai produce vehículos eléctricos.

Steven Schrank, el agente principal de Investigaciones de Seguridad Nacional en Georgia, dijo en una conferencia de prensa el viernes que la redada fue el resultado de una investigación de varios meses sobre acusación de contratación ilegal en el sitio, y fue la “mayor operación policial en un solo sitio” en las dos décadas de historia de la agencia.

La redada del jueves se llevó a cabo en uno de los sitios de fabricación más grandes y más destacados de Georgia, donde Hyundai Motor Group comenzó a fabricar vehículos eléctricos hace un año en una planta de 7.600 millones de dólares. El sitio emplea a unas 1.200 personas en un área a unos 40 kilómetros (25 millas) al oeste de Savannah, donde las comunidades para dormir se entremezclan con granjas. El gobernador Brian Kemp y otros funcionarios lo han promocionado como el mayor proyecto de desarrollo económico en la historia del estado.

Los agentes centraron su operación en una planta adyacente que aún está en construcción, en la que Hyundai se ha asociado con LG Energy Solution con el fin de producir baterías para vehículos eléctricos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los registros judiciales presentados esta semana indicaron que los fiscales no saben quién contrató a los que llamaron “cientos de extranjeros ilegales”. La identidad de la “empresa o contratista real que contrata a los extranjeros ilegales se desconoce actualmente”, escribió la fiscalía federal en un documento judicial del jueves.

Corea del Sur expresa su “preocupación”

El gobierno suroreano expresó “preocupación y pesar” por la operación contra sus ciudadanos.

Los surcoreanos rara vez son detenidos en redadas migratorias en comparación con otras nacionalidades. Sólo 46 surcoreanos fueron deportados durante el período de 12 meses que terminó el 30 de septiembre de 2024, de las más de 270.000 deportaciones para todas las nacionalidades, según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).