Reelige Camerún a Biya

Por AP

Octubre 28, 2025 03:00 a.m.
A
Yaundé, Camerún.- El máximo tribunal de Camerún declaró el lunes al actual presidente, Paul Biya, el mandatario más anciano del mundo, como ganador de las elecciones del 12 de octubre. Al menos cuatro manifestantes murieron durante enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en Camerún antes del anuncio del lunes, mientras los simpatizantes de la oposición se reunían para exigir resultados creíbles.

Biya, de 92 años, gobierna la nación centroafricana desde 1982.

Cuatro manifestantes fueron abatidos en Douala, la capital económica, el domingo, cuando cientos de personas tomaron las calles en diferentes ciudades. Tchiroma había reclamado la victoria días antes del anuncio del lunes, citando resultados que, según él, fueron recopilados por su partido. Biya desestimó la afirmación.

Según Samuel Dieudonne Ivaha Diboua, gobernador de la Región del Litoral que incluye el centro económico de Douala, varios miembros de las fuerzas de seguridad resultaron heridos.

Videos en línea mostraban a manifestantes enfrentándose a las fuerzas de seguridad, quienes lanzaron gases lacrimógenos e intentaron dispersar a los manifestantes que bloqueaban las principales carreteras en Douala y otras ciudades, incluidas Garoua y Maroua en el norte.

