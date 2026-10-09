Regresa el USS Abraham Lincoln

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Coronado, Cal.- El portaaviones USS Abraham Lincoln regresó a la bahía de San Diego el jueves después de apoyar la guerra contra Irán durante un despliegue récord de 265 días ininterrumpidos, que incluyó informes de condiciones deterioradas.

Decenas de marineros se apostaron sobre el portaaviones mientras navegaba frente al paisaje urbano del centro de San Diego y se acercaba al muelle donde familias que vitoreaban esperaban, con flores y globos, y haciendo sonar cencerros.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, voló al sitio el miércoles para entregar a la tripulación la Mención Presidencial de Unidad, el mayor honor que puede recibir una unidad y que por lo general se reserva para logros significativos en combate.

Hegseth rechazó lo que, según él, eran intentos de convertir al "Lincoln en algún tipo de símbolo, un símbolo de disfunción o un símbolo de baja moral o un símbolo de una misión fallida".

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El portaaviones atrajo atención nacional tras informes de estrés y problemas de salud mental entre la tripulación, así como escasez de suministros —incluidos alimentos y productos de higiene— durante su misión en la guerra contra Irán.

Entre los primeros en partir una vez que el barco atraque en la base naval de Coronado habrá 64 padres que conocerán a sus bebés por primera vez, informó la Marina.

Mientras esperaba la llegada de su esposo, la marinera Kathy Monterrosa sostenía a su hija de 6 meses, Sarahi, vestida con un diminuto traje de marinera azul y blanco.

La Marina inicialmente restó importancia a cualquier problema durante el despliegue, y el presidente Donald Trump incluso comentó en agosto que el despliegue "no era ni de cerca lo suficientemente largo".

Hegseth le dijo a la tripulación que "lo que hace diferente a las fuerzas armadas de Estados Unidos ya la Marina de Estados Unidos ya todos estos marineros es que ustedes se adaptan, son resilientes y superan las dificultades; aun así, completan la misión".

El portaaviones salió de San Diego en noviembre y llegó a Oriente Medio en enero. Fuerzas de Estados Unidos e Israel lanzaron ataques aéreos contra Irán el 28 de febrero.