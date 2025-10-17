Rehenes se reúnen en el cementerio

Jerusalén.- Dos rehenes liberados por Hamás se reunieron el miércoles en un cementerio de Jerusalén para un último adiós.

Rodeado por cientos de dolientes, Matan Angrest, quien regresó hace solo dos días a Israel, se paró frente a la tumba recién cavada sosteniendo a su comandante de 22 años, el capitán Daniel Peretz, y rindió sus respetos. Rezó para que más personas regresaran a casa, incluido el sargento Itay Chen, otro miembro de su unidad cuyo cuerpo aún está en Gaza.

“Es lo menos que puedo hacer por Daniel y el equipo que luchó conmigo”, dijo Angrest, de 22 años, con una voz fuerte a pesar de su palidez y evidente debilidad. “Estoy seguro de que todavía me están cuidando desde el cielo”.

Angrest, Peretz y Chen estaban sirviendo en una tripulación de tanques cuando fueron capturados durante el ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023; los milicianos mataron a 1,200 personas en Israel y tomaron 251 cautivos ese día.

“Desearía que pudiera regresar. Estoy listo para ir a Gaza a traerlo de vuelta”, dijo Angrest sobre Chen.

Itay Chen tenía 19 años cuando fue secuestrado el 7 de octubre mientras cumplía con el servicio militar obligatorio.

“Esta es nuestra obligación con Dios, tomamos el cuerpo y lo devolvemos a la tierra”, dijo el rabino Benny Lau, amigo de la familia Peretz durante la ceremonia. “El alma pertenece a Dios y regresa a Dios, pero el cuerpo es nuestra responsabilidad”.