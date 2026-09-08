Reino Unido veta comercio con asentamientos israelíes en Cisjordania

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LONDRES (AP) — El gobierno del Reino Unido vetará el comercio con los asentamientos israelíes en Cisjordania, donde afirma que "colonos terroristas" llevan a cabo una "limpieza étnica" de palestinos.

Acciones de la autoridad

El anuncio de Reino Unido es un intento de evitar que la expansión de los asentamientos impida la creación de un estado palestino. Israel respondió airado y dijo que cerrará el consulado británico en Jerusalén.

El secretario de Exteriores británico, Ed Miliband, anunció el martes que el Reino Unido prohibirá las importaciones de todos los bienes procedentes de los asentamientos e impedirá que las empresas les presten servicios, incluidos financiación, construcción, infraestructura, bienes raíces y publicidad. Dijo que Francia y Canadá también prohibirán el comercio de bienes procedentes de los asentamientos.

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"No creo que el pueblo británico quiera que apoyemos la ocupación aceptando productos de los asentamientos en nuestras tiendas y supermercados", dijo Miliband.

Es probable que el impacto económico sea limitado, ya que los asentamientos producen solo una pequeña cantidad de exportaciones, en su mayoría agrícolas. Pero la medida es una expresión simbólica de descontento con Israel por parte de algunos de sus aliados más cercanos, y una nueva señal de su creciente aislamiento como resultado de la guerra en Gaza.

Impacto en la comunidad

Miliband dijo que siente "una profunda vergüenza por lo que se ha desarrollado en Palestina bajo los ojos de la comunidad internacional".

"No consentiremos la destrucción de la solución de dos Estados", dijo.

En un comunicado, el ministro de Exteriores israelí Gideon Sa´ar dijo que Israel emprendería otras contramedidas, incluida la expulsión de representantes de Reino Unido de un centro militar conjunto que supervisa el alto el fuego en Gaza y el fin del entrenamiento del Reino Unido a las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina en Cisjordania. Además, Israel impedirá la entrada a Israel de 12 funcionarios electos de Reino Unido, así como de otros ciudadanos británicos que, según Sa´ar, estaban "involucrados en actividad antisemita y antiisraelí".

Los asentamientos se han expandido en el gobierno de Netanyahu

Durante el gobierno ultranacionalista del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, la construcción de asentamientos en Cisjordania —capturada por Israel en la Guerra de los Seis Días de 1967— se ha disparado. El gobierno de Netanyahu considera Cisjordania como la patria bíblica e histórica del pueblo judío y se opone a la creación de un Estado palestino.

La comunidad internacional considera abrumadoramente que dichas construcciones son ilegales y un obstáculo para la paz. Reino Unido y otros países han expresado especial preocupación por el proyecto de asentamiento E1 aprobado por Israel, que en la práctica partiría el territorio en dos. Palestinos y grupos de derechos humanos sostienen que podría destruir las esperanzas de un futuro Estado palestino.

Se ha producido un marcado aumento en los ataques de colonos contra palestinos, desalojos de pueblos palestinos, operaciones militares israelíes y puestos de control que asfixian la libertad de movimiento, así como varios ataques palestinos contra israelíes.

"El gobierno británico coincide en que hay una limpieza étnica de palestinos en áreas de Cisjordania, perpetrada por colonos terroristas", dijo Miliband. Dijo que había habido "casas demolidas con bulldozers, carreteras e infraestructura pública destruidas, familias desplazadas de sus hogares".

La prohibición del comercio estará vigente en seis a nueve meses, dijo Miliband. Afirmó que Canadá y Francia también anunciarán una prohibición de bienes procedentes de los asentamientos israelíes, mientras que Dinamarca, Finlandia, Islandia, Polonia, Portugal y Suecia se han comprometido a "apoyar nuevas acciones".

Holanda, Irlanda, Bélgica, España y Noruega han prohibido los productos de los asentamientos o están en proceso de hacerlo, dijo.

Miliband también endureció el embargo del Reino Unido sobre las ventas de armas a Israel para su uso en Gaza para incluir armas "que contribuyen materialmente a la ocupación" de los territorios palestinos.

La medida se produce tras el reconocimiento de un Estado palestino por parte de Reino Unido

Reino Unido, aliado de Israel desde hace mucho tiempo, reconoció el Estado palestino el año pasado en un intento por reactivar los menguantes esfuerzos para lograr una solución de dos estados.

El gobierno de centroizquierda del Partido Laborista ya había sancionado previamente a algunos colonos israelíes y a puestos de avanzada ilegales por la violencia contra palestinos y la construcción ilegal en Cisjordania.

En un cambio de la posición de Reino Unido, Miliband dijo el martes que su país considera ilegal la ocupación israelí de Cisjordania, y no solo los asentamientos.

Es probable que una postura más dura respecto a los asentamientos sea bien recibida por muchos votantes y legisladores laboristas, quienes han instado al gobierno a ir más lejos en la imposición de sanciones a Israel y en el apoyo a los palestinos.

Pero algunos miembros laboristas expresaron preocupación de que las sanciones pudieran aumentar el apoyo a Netanyahu, quien enfrenta una dura batalla por la reelección en octubre, o provocar ataques contra los judíos británicos.

El portavoz de asuntos exteriores del opositor Partido Conservador, Tom Tugendhat, dijo que "convertir a Israel en un paria podría provocar la división sectaria en nuestro propio país y un mayor aumento de la violencia antisemita en nuestras propias calles".

El anuncio provoca enojo en Israel

El presidente israelí Isaac Herzog dijo que la prohibición sería "un grave error de cálculo, una decisión que caerá del lado equivocado de la historia.

"En el contexto actual, sería una injerencia grave en las elecciones democráticas de una nación soberana", dijo.

Destacados ministros israelíes también condenaron la posición del gobierno británico antes de que se hiciera el anuncio. El ministro de Exteriores, Gideon Saar, advirtió que "si Reino Unido actúa contra Israel, Israel actuará contra Reino Unido".

Itamar Ben-Gvir, el ministro de seguridad pública de línea dura de Israel y líder colono, instó a Netanyahu a reconocer la reclamación de Argentina sobre las islas Falkland, un territorio británico de ultramar en el Atlántico Sur conocido en Argentina como islas Malvinas.

La medida también fue criticada por el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, quien ha defendido los asentamientos desde hace mucho tiempo. Huckabee afirmó que era "discriminación contra el pueblo judío". Añadió que Reino Unido podría enfrentar "repercusiones o represalias" de Estados Unidos si imponía las sanciones.

Varios estados de Estados Unidos tienen leyes que prohíben contratos o inversiones con empresas que boicotean a firmas israelíes, incluidas las que tienen su sede en Cisjordania. El legislador Randy Fine, republicano por Florida, dijo en una publicación en redes sociales que la prohibición de Reino Unido podría poner en riesgo "miles de millones de dólares" en comercio entre empresas británicas y Florida.

La oficina de Burnham indicó que el primer ministro habló el lunes con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y expuso "el compromiso de Reino Unido de trabajar por la paz y la seguridad en la región" y de lograr una solución de dos Estados. No hubo información sobre cómo respondió Trump.

Miliband, cuyos padres llegaron a Reino Unido como refugiados huyendo de los nazis, dijo a los legisladores que hablaba como un orgulloso judío británico" y partidario de Israel.

"Nuestra disputa no es con el pueblo de Israel, con quien Reino Unido tiene vínculos inquebrantables", dijo Miliband. "Nuestra disputa es con la conducta de su gobierno".