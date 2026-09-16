Rescatan a 8 de manos del ELN

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Bogotá, Col.- Ocho personas que permanecían secuestradas por la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional fueron rescatadas en una operación militar en la convulsa región de Catatumbo, fronteriza con Venezuela, informó el martes el presidente Abelardo de la Espriella.

De la Espriella sostuvo que se trataba de una "operación ofensiva de precisión quirúrgica" que incluía el apoyo de la inteligencia, unidades de élite antisecuestro, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la policía.

Ni De la Espriella ni el Ejército identificaron por sus nombres a los secuestrados rescatados. La policía divulgó imágenes de los ocho hombres sentados en sillas con chalecos de la policía marcados con la palabra "rescatado".

"Al ELN se lo digo con absoluta claridad: el secuestro no tiene ninguna justificación. Vamos a perseguir a quienes secuestran, extorsionan y aterrorizan a los colombianos hasta llevarlos ante la justicia", advirtió el mandatario.

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El presidente De la Espriella también informó el martes que un militar resultó herido y cinco integrantes del ELN murieron en un combate con el ejército en Bolívar, en el norte del país, incluido alias "Niche", a quien señaló de "planear y ejecutar ataques terroristas mediante drones cargados con explosivos, francotiradores y áreas preparadas".