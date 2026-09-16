logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Carolina Herrera celebra 45 años en la Semana de Moda de Nueva York

Fotogalería

Carolina Herrera celebra 45 años en la Semana de Moda de Nueva York

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Rescatan a 8 de manos del ELN

Por AP

Septiembre 16, 2026 03:00 a.m.
A
Rescatan a 8 de manos del ELN
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Bogotá, Col.- Ocho personas que permanecían secuestradas por la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional fueron rescatadas en una operación militar en la convulsa región de Catatumbo, fronteriza con Venezuela, informó el martes el presidente Abelardo de la Espriella.

      De la Espriella sostuvo que se trataba de una "operación ofensiva de precisión quirúrgica" que incluía el apoyo de la inteligencia, unidades de élite antisecuestro, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la policía.

      Ni De la Espriella ni el Ejército identificaron por sus nombres a los secuestrados rescatados. La policía divulgó imágenes de los ocho hombres sentados en sillas con chalecos de la policía marcados con la palabra "rescatado".

      "Al ELN se lo digo con absoluta claridad: el secuestro no tiene ninguna justificación. Vamos a perseguir a quienes secuestran, extorsionan y aterrorizan a los colombianos hasta llevarlos ante la justicia", advirtió el mandatario.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El presidente De la Espriella también informó el martes que un militar resultó herido y cinco integrantes del ELN murieron en un combate con el ejército en Bolívar, en el norte del país, incluido alias "Niche", a quien señaló de "planear y ejecutar ataques terroristas mediante drones cargados con explosivos, francotiradores y áreas preparadas".

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Tailandia endurece visados para extranjeros y limita entrada libre
        Tailandia endurece visados para extranjeros y limita entrada libre

        Tailandia endurece visados para extranjeros y limita entrada libre

        SLP

        EFE

        Desde septiembre, Tailandia exige visado a ciudadanos de México, Colombia y otros países antes exentos.

        Presentan herramientas de IA para crear y distribuir contenidos
        Presentan herramientas de IA para crear y distribuir contenidos

        Presentan herramientas de IA para crear y distribuir contenidos

        SLP

        El Universal

        La propuesta incluye análisis documental, edición multimedia y gestión de contenidos con IA.

        Bill Gates también sugiere ralentizar el desarrollo de la IA
        Bill Gates también sugiere ralentizar el desarrollo de la IA

        Bill Gates también sugiere ralentizar el desarrollo de la IA

        SLP

        EFE

        El cofundador de Microsoft advierte sobre la necesidad de preparar a la sociedad ante la rápida evolución

        El papa festeja sus 71 años
        El papa festeja sus 71 años

        El papa festeja sus 71 años

        SLP

        AP

        Elimina recortes económicos a empleados vaticanos