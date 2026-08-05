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Rescatan más de 280 animales tras incendios en Megara, Grecia

Organizaciones locales y bomberos realizan esfuerzos heroicos para salvar animales.

Por AP

Agosto 05, 2026 03:15 p.m.
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Rescatan más de 280 animales tras incendios en Megara, Grecia
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      Sasa, una cachorra mestiza de orejas caídas, no regresó a casa cuando se levantaron el miércoles las líneas de contención restantes tras un incendio forestal que arrasó montañas y zonas costeras cerca de Atenas.

      La cachorra fue una de cientos de mascotas y animales salvajes rescatados por voluntarios esta semana durante el incendio, que provocó múltiples evacuaciones.

      El fuego —que en un momento llegó a arder en cinco frentes— calcinó decenas de viviendas y más de 100 kilómetros cuadrados (39 millas cuadradas) de terreno. Fue la escena más reciente de destrucción durante el abrasador verano de Europa, donde los incendios masivos —incluso en países acostumbrados a veranos más frescos— han preocupado a los grupos de bienestar animal.

      En la localidad de Megara, a 40 kilómetros (25 millas) al oeste de Atenas, la organizadora de rescates Elena Dede señaló que el esfuerzo de voluntariado local salvó a más de 280 animales, en su mayoría perros, en medio de un calor sofocante y fuertes vientos.

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      Sasa y otros fueron alojados en una cancha deportiva cubierta, dentro de una jaula plegable de alambre, con una pelota de goma para jugar y un cuenco metálico con agua.

      "Había muchísimo calor y el fuego era muy agresivo. Cambiaba de dirección todo el tiempo", comentó Dede.

      Richard Parr, director del Centro para el Bienestar de Animales Silvestres de Gran Bretaña, describió estos esfuerzos de rescate por parte de bomberos y organizaciones benéficas locales como "heroicos", pero sostuvo que los veranos más calurosos están aumentando el riesgo que enfrentan millones de animales.

      "En este momento, con demasiada frecuencia, es algo improvisado, y recae sobre los hombros de particulares, de pequeñas organizaciones benéficas", declaró Parr. "La magnitud de los desafíos a los que se enfrentan, en términos del número de animales afectados y de las zonas incendiadas, es gigantesca y está completamente desfasada".

      La organización hace campaña para crear un servicio de rescate animal dedicado de la Unión Europea y obtener financiación para abordar el problema.

      "Hay una desproporción enorme entre la escala gigantesca de este problema y los recursos y la capacidad disponibles para responder", indicó Parr.

      También instó a los gobiernos a considerar la creación de "refugios contra incendios" para animales, como estanques y montones de rocas que podrían ofrecer resguardo.

      En Grecia, el incendio ha dejado a los rescatistas con un dolor de cabeza logístico: dónde devolver a los animales desplazados. Dede explicó que las autoridades locales estaban ayudando a cotejar avisos de animales desaparecidos con los animales rescatados y a encontrar hogares temporales hasta que se completara el proceso.

      Sin embargo, indicó que era consciente de que los perros en el estadio estaban entre los afortunados.

      "Fue realmente duro para cada voluntario y cada persona involucrada sobrevivir al humo y al estrés", señaló Dede.

      "Jamás olvidaré a los animales que se quedaron atrás. Solo espero que se hayan salvado y hayan corrido libres".

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