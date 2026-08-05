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Puerto Rico inicia racionamiento de agua por sequía récord

La gobernadora atribuye la crisis a condiciones meteorológicas y alerta sobre posible agravamiento.

Por AP

Agosto 05, 2026 03:14 p.m.
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Puerto Rico inicia racionamiento de agua por sequía récord
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      Puerto Rico implementará medidas de racionamiento de agua en San Juan y otras grandes ciudades, mientras una sequía azota la isla sin un alivio a la vista.

      Más de 180.000 clientes se quedarán sin agua durante 48 horas seguidas a partir del viernes, como parte de un calendario alternado, mientras el territorio, que forma parte de Estados Unidos, trata de encontrar una solución a la crisis que se agrava, en momentos en que persisten las advertencias por calor extremo.

      "Esta situación... no está en nuestras manos", dijo la gobernadora Jenniffer González a última hora del martes, atribuyendo el problema a las condiciones meteorológicas. "Nada impide que... esto pueda agravarse".

      Julio fue el mes más seco en San Juan del que se tiene registro en más de 120 años y el segundo más caluroso para la capital. Casi el 25% de Puerto Rico experimenta una sequía severa y otro 36% está bajo una sequía moderada, según el Monitor de Sequía de Estados Unidos.

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      Los expertos han pronosticado una temporada de huracanes más moderada para 2026, con condiciones secas que persistirán hasta al menos septiembre, dijo María Novoa García, meteoróloga del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.

      Las precipitaciones en las próximas dos o tres semanas estarán al menos un 50% por debajo del promedio, añadió.

      "Estamos viendo que El Niño sigue fortaleciendo", dijo, en referencia al fenómeno meteorológico natural de calentamiento.

      Además de afectar distintas partes de San Juan, el racionamiento se extenderá a ciertos vecindarios en las ciudades de Carolina, Juncos, Gurabo, Trujillo Alto, Canovanas y Loiza.

      La gobernadora señaló que no sabe cuánto tiempo permanecerán vigentes las medidas de racionamiento.

      Luis González Delgado, presidente del sistema de agua y alcantarillado de Puerto Rico, indicó que grandes camiones distribuirán agua potable, dando prioridad a hospitales y residencias de personas mayores.

      Tania Conde Sterling, presidenta de la Asociación de Administradores de Servicios de Salud de Puerto Rico, pidió calma el miércoles, al señalar que los hospitales y otros centros de salud están preparados para el racionamiento.

      "En los hospitales no improvisamos", dijo, "tenemos manuales de normas y procedimientos y protocolos para todo tipo de escenario".

      La sequía se agrava, pero miles de puertorriqueños ya experimentaban escasez de agua, incluso desde hace un año, por razones desconocidas.

      Entre ellos está la líder comunitaria Marcia Soler París, de 61 años. Señaló el miércoles que las medidas de racionamiento en realidad no significan mucho porque su vecindario ya sufría una grave escasez de agua desde hace meses.

      "Es un caos", afirmó, al cuestionar cómo se supone que los puertorriqueños se preparen para el racionamiento cuando ahora no tienen agua. "Da pena de verdad".

      Le preocupa sobre todo la gente que está en cama y las personas mayores que no pueden cargar pesados baldes de agua hasta sus casas y apartamentos.

      La falta de agua no relacionada con la sequía llevó al alcalde de San Juan, Miguel Romero, a demandar a finales de mayo a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de la isla, y la gobernadora reconoció que la infraestructura de la agencia ha padecido la falta de inversión y mantenimiento durante décadas.

      El representante puertorriqueño Domingo J. Torres García advirtió el miércoles que acudirá a los tribunales si no recibe una respuesta de la autoridad de agua y alcantarillado sobre la causa de los problemas crónicos de agua.

      "El pueblo tiene derecho a saber qué está ocurriendo, cuáles son los planes y qué acciones concretas se están tomando para atender esta crisis", afirmó.

      Puerto Rico implementó anteriormente medidas de racionamiento en 2020 y en 2015, cuando unos 400.000 clientes del servicio público recibían agua solo cada tercer día.

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