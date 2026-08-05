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UNAM concluye contrato con Territorium Life tras examen de ingreso

Se ordenaron auditorías internas y externas para revisar la contratación y el desempeño de la plataforma.

Por EFE

Agosto 05, 2026 03:01 p.m.
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UNAM concluye contrato con Territorium Life tras examen de ingreso
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      La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), anunció este miércoles la conclusión anticipada, de común acuerdo, del contrato con la empresa Territorium Life, encargada del examen de ingreso a licenciatura 2026-2027, y ordenó una serie de auditorías externas e internas tras la crisis provocada por presuntas irregularidades por el uso de Inteligencia Artificial (IA) durante la prueba.

      En un mensaje a medios, Hugo Concha, abogado general de la institución, aseguró que la decisión fue tomada de mutuo acuerdo con la empresa y ambas partes acordaron someter a la plataforma a una revisión independiente.

      "De común acuerdo con la propia empresa, y por ser de interés de las dos partes, se designará una empresa especializada para llevar a cabo una auditoría tecnológica que haga una auditoría detallada de la plataforma y de todo el sistema que comprende este", señaló.

      La decisión llega luego de la crisis que vive la mayor universidad de México tras detectar resultados atípicos en su primera prueba de admisión a licenciatura realizada en línea, con sospechas de uso de Inteligencia Artificial (IA).

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      El litigante explicó que la UNAM también revisará el procedimiento mediante el cual se contrató a la empresa Territorium Life para desarrollar y operar el examen de admisión, el primero realizado completamente en línea en la historia de la máxima casa de estudios. 

      "La UNAM realizará dos procedimientos de auditoría al proceso de contratación (...) con la finalidad, sin lugar a dudas, de deslindar cualquier responsabilidad en que se haya incurrido", afirmó.

      Señaló que la primera revisión estará a cargo de la Contraloría de la universidad, que se encargará de una auditoría interna; mientras que la otra, fue ordenada por el rector Leonardo Lomelí, y será la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la encargada de realizarla.

      "El otro procedimiento es un procedimiento externo que el día de ayer el señor rector de la universidad solicitó a la Auditoría Superior de la Federación llevar a cabo justamente también una auditoría a todo el procedimiento de contratación", sostuvo.

      La semana pasada, la UNAM reconoció la existencia de resultados atípicos en el examen de admisión 2026, lo que derivó en la suspensión temporal de las inscripciones de nuevo ingreso, la creación de una comisión técnica integrada por 16 especialistas y la aplicación de un examen de control presencial para miles de aspirantes.

      La institución ha señalado que el análisis estadístico detectó un incremento inusual en los puntajes más altos respecto de convocatorias anteriores, lo que llevó a revisar posibles irregularidades en la prueba aplicada mediante la plataforma digital de Territorium Life.

      Como parte de las medidas para dar certeza al proceso, la UNAM también publicó este miércoles los puntajes mínimos que servirán para determinar qué aspirantes deberán presentar el examen de control, el cual se aplicará entre el 12 y el 19 de agosto en sedes de Ciudad de México, León, Oaxaca y Tijuana.

      Con el fin del contrato y el inicio de los procesos de revisión, la universidad busca esclarecer el desempeño de la plataforma, revisar la legalidad de la contratación y deslindar responsabilidades por uno de los procesos de admisión más cuestionados de su historia reciente.

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