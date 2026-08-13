Rescatan a perro cuya dueña falleció protegiéndolo en el sismo

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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 13 (EL UNIVERSAL).- El pasado 10 de agosto de 2026, a las 7:34 a. m., un violento terremoto con magnitud 7.4 y epicentro en San José del Palmar, Chocó, sacudió a diversas regiones del territorio colombiano.

Rescate perro sismo Colombia

El sismo provocó severas afectaciones en la ciudad de Cali, donde el colapso del edificio Ana Pilar, ubicado en el barrio Cuarto de Legua, derivó en intensas maniobras de búsqueda por parte de la Defensa Civil Colombiana. Durante las labores de remoción de restos, los socorristas localizaron sin vida a la abogada y defensora del bienestar animal Lenny Ruiz Fernández, originaria de Pasto.

El hallazgo causó un hondo impacto entre los brigadistas al constatar que la profesional abrazaba firmemente a su mascota, un perro llamado Salomón, cubriéndolo con su propio cuerpo. Esta acción de resguardo permitió crear un espacio de contención que salvó la vida del canino, permitiendo que fuera extraído con vida tras quedar sepultado bajo toneladas de concreto.

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Apoyo y cuidados tras desastre natural

De acuerdo con las guías operativas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para el manejo de desastres, la respuesta rápida de los equipos en zonas con colapsos estructurales resulta determinante para la localización de supervivientes.

Por su parte, informes de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) señalan que el apoyo emocional, la atención veterinaria oportuna y la pronta reunificación familiar reducen de forma considerable los cuadros de estrés agudo en los animales que sobreviven a emergencias de gran escala.

En las grabaciones difundidas a través de plataformas digitales, se aprecia a Salomón inmovilizado y cubierto de polvo en la zona del rescate, mientras recibe los primeros auxilios y muestras de afecto por parte de las brigadas de auxilio. Cientos de internautas expresaron su solidaridad con la familia de la abogada. Tras la valoración médica inicial, los familiares de Lenny Ruiz Fernández asumieron la custodia del canino para efectuar su traslado a la ciudad de Pasto, donde continuará su proceso de recuperación en el entorno de sus allegados.

La historia del rescate de Salomón generó preguntas sobre el estado emocional y la capacidad de los animales para experimentar duelo ante la pérdida repentina de sus tutores. Según diversos estudios publicados por la Asociación Mundial de Médicos Veterinarios de Pequeñas Especies (WSAVA), los perros expuestos a situaciones traumáticas o colapsos estructurales pueden manifestar episodios de desorientación, letargo y apego severo, síntomas compatibles con el estrés postraumático en animales de compañía.

Especialistas en comportamiento animal y etología clínica del Colegio Oficial de Veterinarios destacan que los caninos poseen un sistema límbico complejo capaz de reconocer la ausencia física y los estados emocionales de sus cuidadores humanos. De acuerdo con el Real Colegio de Cirujanos Veterinarios (RCVS), ante el fallecimiento de un tutor en circunstancias trágicas, resulta vital mantener al animal en ambientes tranquilos, ofrecer rutinas predecibles y brindar contención mediante el contacto físico afectivo, evitando el aislamiento social.

El caso de Salomón se ha consolidado como un símbolo de la relación entre los seres humanos y sus mascotas en momentos de crisis. Las acciones emprendidas por los organismos de rescate y la decisión de la familia de asumir la protección del canino garantizan el acompañamiento necesario para su recuperación física y adaptativa.