¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

KINGSTON, Washington.- Cada otoño de los últimos años, Deborah Giles comienza su jornada laboral con una pregunta en mente: ¿dónde están las orcas?

Ella sigue el rastro de las orcas residentes del sur, una especie en peligro de extinción cuya recuperación poblacional se está estancando pese a años de protección. En su búsqueda de una fuente de alimento cada vez más escasa, las ballenas pasan menos tiempo en el mar de Salish, el laberinto de aguas interiores entre el estado de Washington y Columbia Británica. Pero en el último lustro, las orcas han estado cazando salmones plateados y keta justo al norte de Seattle durante el otoño.

Esto brinda una oportunidad de colaboración entre The SeaDoc Society y la San Diego Zoo Wildlife Alliance. Ellos usan drones con placas de Petri y portaobjetos de microscopio para recolectar gotitas de los soplidos de las ballenas y emplean una perra entrenada para olfatear heces con la fin de muestras encontrar de excremento, lo que aporta controles de bienestar muy necesarios para tantas de las 76 ballenas que quedan como pueden localizar.

"Ellas estaban aquí antes que nosotros, mucho antes que nosotros", afirma Giles.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Son un grupo de animales que está unido de manera única a este lugar y entre sí".