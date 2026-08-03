¿A qué hora ver hoy el cometa 10P/Tempel 2 en México?

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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 3 (EL UNIVERSAL).- Durante las primeras semanas de agosto, los aficionados a la astronomía tienen la oportunidad de dar seguimiento al cometa 10P/Tempel 2, un objeto celeste de periodo corto que se encuentra en su fase de mayor acercamiento al planeta Tierra.

Cometa 10P/Tempel 2 alcanza su perigeo y brillo máximo

El cuerpo celeste registra su perigeo durante la noche de este 3 de agosto, situándose a aproximadamente 0,4 unidades astronómicas de la superficie terrestre. Este fenómeno geométrico permite que el objeto alcance su brillo estimado más alto, situándose en una magnitud aparente de entre 8 y 9. Sin embargo, debido a que se trata de un cuerpo tenue y difuso con una cola activa y un estrecho rastro de polvo, su visibilidad a simple vista no es posible, requiriendo el uso de instrumentos ópticos para su localización.

Recomendaciones para la observación desde México

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De acuerdo con el portal especializado en astronomía Star Walk, el momento más favorable para buscar el cometa en el cielo nocturno desde la Ciudad de México se presenta durante la madrugada del martes 4 de agosto, específicamente alrededor de las 01:40 horas (tiempo del centro de México). En este punto horario, el objeto alcanza su altura máxima estimada en 45 grados sobre el horizonte.

A diferencia de las regiones del hemisferio sur, donde el cometa se posiciona a mayor elevación, en el hemisferio norte el recorrido del cuerpo celeste se mantiene a relativa baja altura en dirección al horizonte sur, transitando por las constelaciones de Capricornio y el Pez Austral.

Sintetizado punto por punto, las principales variables a considerar para la observación desde territorio mexicano son:

- Efecto de la luz lunar: La presencia de la Luna menguante durante los primeros días del mes puede reducir el contraste en el cielo. La fase de Luna Nueva, prevista para el 12 de agosto, ofrecerá un fondo espacial más oscuro, aunque para esa fecha el cometa habrá perdido parte de su brillo.

- Ubicación geográfica: Es indispensable situarse en lugares alejados de la contaminación lumínica urbana y contar con una vista totalmente despejada hacia el horizonte sur.

- Equipo recomendado: Se sugiere utilizar binoculares de gran alcance (como modelos 10×50 o 15×70) o telescopios pequeños de apertura entre 80 mm y 100 mm. Para un seguimiento más detallado, los equipos fotográficos o telescopios de mayor apertura (de 150 mm a 250 mm) facilitan la captura del objeto.

Según la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, conocida por sus siglas NASA, la identificación de cometas periódicos de bajo brillo requiere de un posicionamiento preciso debido a la dispersión de la luz en su cabellera de polvo y gas.

Para facilitar la localización exacta en la bóveda celeste, los especialistas recomiendan el uso de aplicaciones móviles de cartografía estelar (como Star Walk 2 o programas de orientación astronómica en tiempo real). Estas herramientas permiten orientar el dispositivo hacia el cielo nocturno para seguir la trayectoria del cometa y verificar su altitud antes de realizar capturas fotográficas o visualizaciones telescópicas. Conforme avance el mes de agosto y se aproxime septiembre, el cometa 10P/Tempel 2 reducirá paulatinamente su magnitud, dificultando su avistamiento en el norte del continente.