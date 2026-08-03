CBP decomisa más de 182 mil pastillas de fentanilo en Nogales

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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 3 (EL UNIVERSAL).- Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) decomisaron más de 182 mil pastillas de fentanilo y poco más de dos kilos de fentanilo en polvo en la garita de Nogales, Arizona.

Detalles confirmados

Así lo informó este lunes la directora interina local de este puesto de control fronterizo, Natalia Papachoris, quien señaló que el decomiso se realizó el fin de semana y que la droga estaba oculta en el vehículo de un viajero.

La droga quedó en poder de las autoridades, mientras se realizan las investigaciones pertinentes. No se detalló si hubo detenidos.

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Acciones de la autoridad

Papachoris informó además que agentes de esta garita incautaron tres pistolas, cuatro cargadores y una mira láser a un viajero que intentaba entrar en México.

El viernes pasado, la funcionaria señaló que, durante el mes de julio, los agentes de la CBP en la garita de Nogales, uno de los principales cruces entre Sonora y Arizona, decomisaron alrededor de un millón de pastillas de fentanilo, casi 12 kilos de cocaína, 0.95 kilos de heroína de alquitrán negro, casi 84 kilos de metanfetaminas y casi 38 kilos de polvo de fentanilo. Además, fueron realizados 43 arrestos criminales.